Doom portas till handvevad spelkonsol

Den 10 december 1993 släpptes Doom och spelet blev omedelbart en klassiker – enligt vissa uppskattningar hade 15-20 miljoner personer provat på Doom inom de två första åren efter lanseringen. Spelet banade genom sin framgång vägen för vad som kallas Doom-klonerna (eng. Doom clones) som syftar på en hel genre som uppstod som resultat av spelets popularitet.

Vad som kom att följa var en rad portningar av det ikoniska spelet till allt ifrån miniräknare till kylskåp och nu tillfogas en ny enhet till listan över maskiner som kan köra Doom, nämligen den handvevade Playdate. Bedriften tillskrivs spelutvecklaren Nic Magnier som säger att han nu kan kryssa av en punkt från sin att-göra-innan-jag-dör-lista.

First playable version of Doom on the Playdate. Still very early but I guess I will cross out "Port Doom" from my bucket list. My main inspiration was @fabynou Game Engine Black Book. pic.twitter.com/Qy21oTYkvf