Processorer baserade på kärnor från ARM står inför ett genombrott på datormarknaden då de står som bas i Apples kommande egenutvecklade processorer. Därtill förbereder sig även Microsoft på slutet av x86-eran genom att arbeta på Windows 10 on ARM, samtidigt som självaste Intel har låtit sig inspireras av ARM och dess big.LITTLE-konfiguration där högpresterande kärnor paras med strömsnåla diton i exempelvis "Lakefield" och nästa års "Alder Lake".

ARM har med just big.LITTLE skördat stora framgångar inom systemprocessorer för mobiltelefoner, och smider vidare på den med de under maj månad lanserade Cortex-A78-kärnorna som bas. Nu visar bolaget upp en vidareutveckling av arkitekturen vid namn Cortex-A78C, bestående av enbart stora kärnor med siktet inställt på bärbara datorer. Suffixet C står för "Compute", och antingen sex eller åtta kärnor kan huseras i en processor, med understöd från upp till 8 MB L3-cache.

Bolaget ser med andra ord ut att se framtiden för bärbara datorer annorlunda än självaste Intel – som av allt att döma kommer göra 2021 års "Alder Lake"-familj till en salig blandning av små och stora kärnor på samma kisel. ARM kommenterar att big.LITTLE är "de facto standard i mobila applikationer (och kommer så förbli i framtiden)" men att "åttakärniga Cortex-A78C erbjuder prestanda som möjliggör nödvändig flertrådad prestanda" för arbetslaster såsom "gaming och produktivitet".

När produkter baserade på Cortex-A78C kan tänkas bli verklighet specificeras av ARM i vanlig ordning inte, då bolaget endast licensierar sina arkitekturer till kunder. Klart står däremot att Apple Silicon och Windows 10 on ARM kan vara på väg att bana en ny väg för processormarknaden, där Cortex-A78C kan bli grundstenen i ett av de första försöken att utmana x86-monopolet.

Tror du ARM-baserade processorer kommer ta över i datorvärlden, och i så fall hur snart? Diskutera i forumet!