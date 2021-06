I en allt mer digitaliserad värld är teknikbranschen i stort behov av utvecklare, i den mån att behovet vida överstiger antalet personer med rätt kompetens. Seniora mjukvaruutvecklare är hårt eftertraktade och det är svårt att tränga genom det brus som uppstår i rekryteringssammanhang.

Svenska företaget Qamcom, med rötter i Göteborg, försöker tackla utmaningen med ett spel. Företaget grundades 2001 och består av experter med fokus på utveckling av system, hårdvara och mjukvara för bland annat avancerad signalbehandling, artificiell intelligens, självkörande fordon och trådlösa kommunikationssystem. Vad som började som en rolig idé och snack kring kaffemaskinen resulterade i textbaserade retroäventyret The Chronicles of the Blue Sphere.

Spelet är utvecklat i samarbete med Insert Coin och innehåller pussel och utmaningar som sätter vissa av de kunskaper Qamcom letar efter på prov, med innehåll baserat på både deras miljöer, företagskultur och riktiga uppdrag och projekt från verksamheten. Projektet har väckt engagemang både genom hela företaget och hos sökande. Magnus Stenkvist och Niklas Glavmo är två av de som var med och tog fram spelidén och har dessutom hängt på SweClockers sedan länge. Vi har pratat om hur det gick till, hur det är att arbeta på Qamcom och varför de vill nå ut till andra medlemmar i forumet!

Sweclockers: Vilken roll hade du i utvecklingen?

Niklas: Mycket handlade om att ta fram ett spelflöde som kändes bra, och där lite av de produkterna vi jobbar med syns, tillsammans med en gnutta humor och en härligt nostalgisk känsla.

Magnus: Jag kom väl med med idén från första början, och var en slags idéspruta med tankar om allt från spelmekanik till handling och tema. Det har sedan utvecklare från Insert Coin omvandlat till det faktiska spelet, med hjälp av vår kollega Sebastian som gjort all musik.

SweClockers: Berätta lite mer om handlingen, vad hade ni för tankar bakom det?

Niklas: Utan att avslöja för mycket så vaknar spelaren upp i ett mörkt rum och ska lösa ett mysterium. Det skulle inte vara supersvårt, men ändå lite klurigt och med mycket humor och referenser.

Magnus: Det var viktigt med lagom svårighetsgrad och en engagerande handling, samtidigt som det ändå ställer lite krav på spelarens teknikkunskaper. Spelet utspelar sig i Qamcoms lokaler och vi sa att det vore rätt kul om någon som spelat spelet kommer hit på en anställningsintervju och känner igen sig.

SweClockers: Finns det några särskilda inspirationskällor bakom spelet?

Niklas: Det är svårt att hitta rätt personer, och vi ville göra någonting för att attrahera seniora, bra utvecklare. Många av oss är uppväxta med liknande spel på något sätt och därifrån växte idéerna fram lite grann.

Magnus: Jag hade sett en jobbannons med lite retroanspelningar. Därifrån kom tanken om ett textbaserat spel, lite likt Stugan (svenskt textbaserat spel från 1978 /reds. anm.), men med grafiska element. Mycket inspiration är hämtat i gamla 8-bitarsspel från uppväxten. Många på Qamcom har varit här i en herrans många år och alla spelets karaktärer är inspirerade av olika personer på företaget.

SweClockers: Gör du något gästspel som karaktär?

Niklas: Nej, jag har ingen karaktär baserad på mig, men Magnus har.

Magnus: Jag tror det var Niklas som som tyckte att jag skulle sitta i något litet rum där som ölbryggare. Det var inte på eget initiativ, men jag är med på ett hörn där tillslut.

SweClockers: Hur hamnade du på just Qamcom?

Niklas: Det var lite utav en slump. Jag arbetade med telekom på ett större bolag, men var nyfiken på något lite mindre bolag med embedded-inriktning. Jag kom i kontakt med Qamcom, som presenterade ett telekomprojekt jag tyckte var väldigt spännande, och sedan ledde det ena till det andra. Jag blev lite häpen över hur junior jag kände mig, många har väldigt hög kompetens, men jag blev snabbt hemmastadd.

Magnus: Jag har jobbat på Qamcom i ungefär fem år nu, men innan det jobbade jag på ett annat konsultbolag här i Göteborg. Fördelen med det var variationen i uppdragen och nya projekt, men efter många år i branschen förändrades mina prioriteringar. Jag saknade en tillvaro med fasta kollegor och och möjlighet till fler egna långsiktiga projekt med mer stabilitet. Jag hade en lista på viktiga kriterier för ett nytt jobb, där Qamcom uppfyllde det jag prioriterade.

Sweclockers: Vad brukar du göra om dagarna, när du inte utvecklar spel?

Niklas: Just nu arbetar jag som testare i två olika projekt, ett med telekom och radiolänkar och ett satellitprojekt.

Magnus: Ett av de projekt jag arbetar med är i samarbete med ett amerikanskt bolag för bättre bredbandsuppkoppling i USA. Där finns inte fiber draget på samma vis som i Sverige och vi utvecklar en slags mesh-nätverk, med enheter som installeras på tak och som kopplas samman med varandra för att ge gigabit-hastigheter. Jag sitter även tillsammans med Niklas på samma satellitprojekt där vi bland annat utvecklar spårsändare för kontinuerlig övervakning över hela jorden, till exempel för containrar som fraktas med båt.

SweClockers: Vad är det bästa med Qamcom för dig?

Niklas: Det stora driv och den kunskap som finns och att det är mycket frihet under ansvar. Vi har en lite speciell företagsstruktur utan chefer, med ansvarsroller istället. Det finns en tillit till att vi utvecklare vet vad vi gör och vad vi behöver som jag tycker är cool.

Magnus: Möjligheten att påverka min arbetsvardag och stort utrymme för egna initiativ. Det är även väldigt givande för mig att kunna ha koll på och förstå sina produkter, och vara med i alla delar av utvecklingsprocessen. Det var något jag tidigare tyckte var tråkigt som konsult, att bara hoppa in på en kort bit här och där. Nu får jag följa projekt från början till slut.

Sweclockers: Har du något tips till den som är nyfiken på att arbeta inom din gren av IT-branschen?

Niklas: Jag rekommenderar att prioritera intresse över plats eller arbetsgivare. Tycker du att ett företag jobbar med en intressant teknik, försök ta dig dit. Drivs du av ditt teknikintresse så kommer du bli bra på det så småningom.

Magnus: Som ung och oerfaren kan en IT-utbildning av något slag vara en bra grund att utgå från. Sedan kan man självklart lyckas ändå, om man har ett brinnande intresse för något och specialiserar sig på egen hand. För den som är nyfiken kan även Arduino och enklare hårdvarunära programmeringsprojekt vara en kul inkörsport.

Sweclockers: Hur väcktes ditt teknikintresse? Har det funnits sedan barnsben eller tillkommit under senare år?

Niklas: Jo men det har funnits länge, sedan första konsolen som var en Super Nintendo. Det var väldigt “wow” och viktigt. Sedan blev det en första dator, och första spelen. Nu minns jag knappt, men det var väl Red Alert och lite sånt. Jag har alltid varit väldigt intresserad av hur saker funkar, men i mina unga år var jag bättre på skruva isär saker än att få ihop dem igen!

Magnus: Jag lekte kopiöst mycket med lego när jag var liten. Det är något jag alltid kommer tillbaka till, att mycket började där med att konstruera och bygga saker.

SweClockers: Vad ligger bakom tanken att söka sig till just SweClockers medlemmar?

Niklas: Jag har själv varit medlem sedan 2011, men hängt på SweClockers sedan långt innan det. Jag tycker om att bevaka ny teknik, och surfa runt i forumet. Problemlösning är det som driver mig, det är därför jag jobbar som testare, och jag tänker att många med samma intresse hänger här av samma anledningar.

Magnus: För många av oss som jobbar med IT är teknik ofta extra intressant, det märker jag bland många av mina kollegor. Här på forumet finns det hur många trådar som helst fyllda med expertkunskap om i stort sett allting, och de personerna vill vi gärna nå ut till.

SweClockers: Niklas, vi har fått höra att det finns lite bakgrund till ditt användarnamn på forumet, vill du berätta?

Niklas: Jag går under MilkoTigern, och det finns en lite halvkul bakgrund till det. Det är betydligt äldre än mitt konto på SweClockers. Jag kan inte ha varit så gammal då, men jag satt vid datorn och skulle registrera mig på någon sida. Bredvid mig hade jag ett mjölkpaket, och de som också är uppväxa i Dalsland eller Värmland vet att det på den tiden fanns ett mejeri som hette Milko. Det har gått i graven nu, men deras logotyp var en tiger. Så jag tänkte MilkoTigern, ja men det lät coolt, och sen dess det bara hängt med.

SweClockers: Har ni någon favoritdel av forumet eller något ni följer lite extra?

Båda: Dagens fynd-tråden!

Niklas: Annars är det nog allra mest förstasidan och nyhetsbevakning för min del.

Magnus: Jag brukar ofta kika på SweClockers inför inköp av nya teknikprylar och för kunskap och råd kring det.

Snabbfakta om Magnus: Bor i: Göteborg.

Familj: Fru, två döttrar och två hundar.

Intressen utöver teknik: Är med i en hiphop-dansgrupp som tävlat i VM och tränar dotterns handbollslag.

Bästa teknikpryl: Delad förstaplats mellan robotdammsugaren och NAS från Synology.

Snabbfakta om Niklas (@MilkoTigern): Bor i: Göteborg.

Familj: Sambo.

Intressen utöver teknik: Brygga öl och fiske.

Bästa teknikpryl: Robotdammsugaren, som är döpt till Giovanni.





I grunden är The Chronicles of the Blue Sphere utvecklat för rekrytering, men det är öppet för alla och vem som helst är välkommen att spela!