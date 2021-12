Brist på komponenter har gjort att priserna på datorhårdvara svängt rejält under coronapandemin, då inte minst för grafikkort. I vanliga fall är annars det normala att priserna med tiden sjunker. Ett undantag från den regeln är primärminne, där tillgången på DRAM-kretsar ständigt fluktuerar och påverkar prisbilden.

Ett tydligt exempel på detta är DDR4, som i mars 2021 hade gått upp i pris med hela 50 procent till 60 kronor per gigabyte (GB) jämfört mot november 2020. I november i år hade priset åter tagit ett kliv ned till 45 kronor och fortsätter att sjunka. Nu rapporterar analysfirman Trendforce att botten ännu inte är nådd.

I den senaste rapporten framgår att priset på DDR4 väntas sjunka med ytterligare 5–10 procent under första kvartalet 2022. En titt på prisjämförelsesajten Prisjakt visar att DDR4 nu är nere på dryga 42 kronor per gigabyte, vilket med prognosen i åtanke skulle betyda att priset under kommande kvartal går ned till 38–40 kronor.

Under november lanserade Intel processorfamiljen "Alder Lake" i Core 12000-serien, som blev först med stöd för den nya minnesstandarden DDR5. Likt så mycket annat rådde storbrist på minnestypen, något som i efterhand tillskrivits brist på strömregulatorer (PMIC). Problemet kvarstår med förbättras sakta, varför priset på DDR5 spås sjunka med 3–8 procent första kvartalet 2021.

Rapporten talar även om överutbud av DRAM-kretsar för mobilt bruk, det vill säga för mobiltelefoner och mer påkostade bärbara som använder LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 och LPDDR5X. Här spås en nedgång med 8–13 procent. Det väntas dock inte påverka priserna på slutprodukter nämnvärt, då tillverkare fortfarande har svårt med lagerhållning av andra kringliggande komponenter som krävs för att färdigställa en slutprodukt för konsumenter.

Avslutningsvis talas det om DRAM för grafikkort som använder sig av GDDR5 och GDDR6. Där noteras att priserna stigit rejält under det gångna året och att priserna väntas ligga kvar på liknande nivåer, med tillägget att prognoser är svåra att göra till följd av fluktuerande efterfrågan från AMD och Nvidia. Att efterfrågan svänger kraftigt tillskrivs brytning av kryptovalutor, där värdet på olika valutor ständigt ändrar efterfrågan.

