För ganska precis en månad sedan bekräftades mer eller mindre att Nvidia var på gång med en uppdatering av vida populära Shield TV, med vilken många oroade sig över att officiellt stöd var över. Detta då Nvidia valt att hoppa över uppdateringen Android 10 med hänvisning till att skillnaderna var för små jämfört med Android 9.

Nvidia har trots detta lovat att Shield TV inte är lagt till handlingarna. Sagt och gjort blir det officiellt att Android 11 släpps till Shield TV, en uppdatering Nvidia självt kallar Upgrade 9.0. Grafikjätten nämner endast Android 11 i förbigående, och istället för själva operativsystemet är det nya funktioner som är i fokus.

Först och främst lyfter Nvidia fram applikationer, där IMDB TV nu finns och erbjuder tusentals gratis filmer samt TV-serier. Applikationer som är nya eller uppgraderats är Apple TV, Google Play Movies & TV med stöd för Dolby Vision och asiatiska IQIYI. Från Nvidia självt tillkommer Geforce Now RTX 3080, med möjlighet för spelstreaming i upplösningen 1440p med 120 bilder per sekund (FPS) eller 4K UHD i 60 FPS med HDR.

På spelfronten återfinns för Shield TV nykomlingarna Apex Legends Emergence, Far Cry 6, Life is Strange: True Colors och Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 6 Season 3 Crystal Guard.

Includes Android security patch level September 2021

Adds support for aptX compatible Bluetooth headsets

Adds option to automatically disconnect Bluetooth devices on sleep

Adds option to match content audio resolution (high resolution audio)

Adds new Gboard keyboard option

Adds new Energy saver setting for additional power customization

Adds Stadia button support to XBOX, Playstation, and SHIELD controllers

Additional bug fixes

Bland andra förbättringar anger Nvidia bland annat säkerhetspatchar för Android och stöd för Aptx, en ljud-codec, till Bluetooth-anslutna hörlurar. Omnämns gör också bättre stöd för Playstation-, Xbox- och Shield-kontroller tillsammans med Googles tjänst för spelstreaming Stadia. Märkligt nog omnämner Nvidia inte låglatensläget Auto Low-Latency Mode (ALLM), som är en del av Android 11.

Till skillnad från tidigare uppgifter lanserar Nvidia Upgrade 9.0 med Android 11 till samtliga Shield TV-enheter, från de mer moderna hela vägen bak till de första modellerna från 2015.