På den senare delen av 90-talet fanns det riktig konkurrens på grafikkortsmarknaden med minst ett dussin olika företag som tillverkade grafikkretsar. Ett av det på den tiden ledande företagen, som då hette Videologic, men idag är känt som Imagination Technologies Limited, har nu släppt öppen källkod för sina första grafikkretsar och tillika grafikkort. Med tanke på att den första versionen släpptes 1996 under namnet PCX1 eller PowerVR Series 1, är det kanske inte något jätteintressant vid första anblick, men för dem som är intresserade i retrogaming kan det säkert bli populärt.

Med tanke på att nya kort har med Power VR-kretsar tillverkas i liten skala för retrogaming-marknaden, kan den öppna källkoden bli en användbar resurs för de som är intresserade. Korten tillverkas av Anthony Zxclxiv och han har gör även kort med 3dfx kretsar. Han har även byggt ett kort han kallar Lost Joker 2 med både en Power VR- och en 3dfx-krets. Med tanke på det kostar 500 dollar eller närmare 5 000 kronor för ett sånt kort är det kanske bara aktuellt för den mest entusiastiska Power VR-fantasten.

Drivrutinerna stöder både PCX1 och den förbättrade och mer populära PCX2-versionen av grafikkretsen, samt den något äldre, men i stort sett okända Midas 3 som endast såldes av Compaq. Utöver Videologic sålde även Matrox ett kort baserat på PCX2 som gick under namnet M3D. Drivrutinerna tillhandahålls som de är och Imagination erbjuder ingen support. Däremot är det fritt att vidareutveckla drivrutinerna, bara man följer reglerna under MIT-licensen som drivrutinerna har släppts under.

Något som saknas på grund av att Imagination inte äger källkoden är stöd för Universal VESA VBE som används i Tomb Raider porteringen. Det betyder att specialversionen av Tomb Raider med Power SGL antagligen inte lär fungera. De som är sugna på lite retro-action och fortfarande sitter på ett Power VR kort kan ladda ner drivrutinerna från Github.