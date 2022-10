För några veckor sedan släppte AMD en kvartett nya processorer med den färska arkitekturen Zen 4 under huven. Hittills leds uppställningen av 16-kärniga toppmodellen Ryzen 9 7950X och gemensamt för alla fyra är både förbättrad IPC och lyft i flertrådad prestanda. Ryzen 7000-serien är långt från komplett och nu dyker resultat från ytterligare två modeller upp i databasen tillhörande Geekbench 5.

Först ut är Ryzen 7 7800X, som listas med 10 kärnor respektive 20 trådar och en basfrekvens på 4,5 GHz, som klättrar till strax under 5,4 GHz som högst. Redan på kärnantalet skiljer det sig från tidigare generationer, där x800X-modeller generellt sett delat samma antal som x700X-varianterna. Jämfört med det närmaste syskonet Ryzen 7 7700X är mängden L3-cache därtill betydligt högre, där nykomlingen dubblar mängden till 64 MB och landar på samma nivå som de båda Ryzen 9-modellerna.

Det förklaras av just kärnantalet, eftersom det med Zen 4-arkitekturen inte finns enskilda CCD-kretsar med 10 kärnor. Modellen är således byggd på samma vis som Ryzen 9 7950X med två stycken, men med 5 av 8 aktiva kärnor per krets vilket även medför 32 MB L3-cache för vardera krets. Totalt kammar modellen hem 2 097 poäng i enkeltrådad last och 16 163 poäng i flertrådad.

Jämfört med lanserade Ryzen 7 7700X är det förstnämnda resultatet något lägre, medan den flertrådade prestandan ökar med över 10 procent och istället landar nära föregående flaggskeppet Ryzen 9 5950X. Det blir därtill en kontring till Intels Core i7-13700K, åtminstone sett till prestanda. För att konkurrera prismässigt spekuleras det bland annat om att 7 7800X kan få samma rekommenderade pris på 399 USD som 7 7700X, medan den sistnämnda istället kliver ned för att konkurrera med Core i5-13600K.

Utöver Ryzen 7 7800X i övre delen av prestandasegmentet skymtas en medlem i den nedre delen, i form av Ryzen 3 7300X med 4 kärnor och 8 trådar. Den enkeltrådade prestandan ligger med 1 984 poäng inte långt från resterande syskon, med på den flertrådade fronten lyckas de färre kärnorna föga förvånande inte hålla takten.

AMD har stött på hårt motstånd från Intels många energieffektiva kärnor i prestandatoppen, men de Core i3-modeller som dominerat i budgetsegmentet saknar helt hybridarkitekturen. Med Ryzen 7000-serien har AMD integrerat en enklare grafikdel som standard och på pappret ser 3 7300X ut att kunna bli en ordentlig rival, särskilt då Core 13000-seriens enklare modeller likt Core i5-13400 och Core i3-13100 väntas harva vidare på renodlad "Alder Lake"-grund.

