Att hitta rätt delar för att komma igång med vattenkylning kan ibland vara en uppförsbacke. Detta ämnar nu entusiaster hos Reddits community r/watercooling råda bot på med ett nytt verktyg. Via hemsidan kan du importera en lista över ditt bygge från pcpartpicker.com och sedan enkelt få upp kompatibla vattenblock och distribution plates för ditt bygge.

Med hjälp av listan blir det sedan väldigt överskådligt över vilka delar som faktiskt fungerar med just dina delar samt andra viktiga egenskaper vattenblocken kan tänkas ha. Bland annat går det att filtrera delar på material, tillverkare, tillverkarens ursprungsland, dimensioner samt RGB-belysning eller ej.

Därtill hjälper verktyget dig att få fram prisuppgifter i svenska kronor samt visar eventuella lokala återförsäljare och dess tillgänglighet. Skulle delarna inte finnas hos en svensk återförsäljare visar den istället närliggande i Europa.

Undertecknad själv önskar att verktyget hade funnits tillgängligt tidigare i år när jag gav mig in i vattenkylningens värld på riktigt. Verktyget är under utveckling och via kontaktformuläret kan eventuell feedback och önskemål skickas in.

