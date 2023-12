Larian Studios Baldur's Gate 3 släpptes skarpt i augusti och roffade åt sig lovord från fans och höga betyg från kritiker. Att spelet skulle nomineras till årets bästa spel på Game Awards var en lågoddsare, men konkurrensen var hård. Mot showens slut stod det dock klart att spelet skulle få den anrika statyetten.

Utöver Game of the Year vann Baldur's Gate 3 i andra kategorier som bästa röstskådespelare, bäst community-stöd, bästa rollspel, bästa multiplayer samt tittarnas röst. Även om spelet inte vann i alla nio kategorier spelet nominerats i är är det ändå imponerande att lämna bygget med sex statyetter.

Konkurrensen var som sagt hård. Spelåret 2023 har levererat flera högkvalitativa spel och i årets spel-kategorin stod det mellan Baldur's Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder och Spider-Man 2. Även om Baldur's Gate 3 blev storvinnare lyckades Alan Wake 2 roffa åt sig statyetter i kategorierna bästa narrativ, bäst art direction och bäst spelregi. Samtliga vinnare hittar du här: Game Awards 2023.

Givetvis var det inte bara prisutdelning som skedde under spelfesten, utan även trailers för kommande spel. Bland annat fick svenskutvecklade The Finals från Embark Studio, som startats av DICE-veteraner, tid i rampljuset med både ny trailer och skarp lansering på PC och konsol. Vidare visade svenska Sharkmob upp trailer för Exoborne, en extraction-shooter med fokus på dåligt väder, exo-skelett och utforskning.

Vann rätt spel?