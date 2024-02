1980 släpptes den första versionen av Unix-programmet sudo , en förkortning av superuser do, som gör att vanliga användare kan köra enstaka kommandon med root-behörighet. Eftersom adminlösenordet måste skrivas in varje gång – med undantag för flera kommandon som utförs i rad – är det mycket säkrare än att logga in som root. Det har sedan dess ingått i nästan alla Unix-varianter och Linux-distributioner, och många av dessa har inte längre något lösenord till root-kontot och tillåter inte inloggning med root.

Windows har aldrig haft något sudo-kommando, men har istället haft möjligheten att köra hela kommandotolken som administratör. Det är fortfarande standardmetoden för att köra kommandon som kräver utökad behörighet, oavsett om det är med gamla kommandotolken (cmd) eller med det nya programmet Terminal i Windows 11. Men nu ser det snart ut att bli ändring på det, rapporterar Windows Latest.

En Windowsversion av sudo ingår nämligen i en betaversion av Windows Server som Microsoft av misstag gjorde tillgänglig via Windows Update häromdagen.

Sudo-kommandot måste först aktiveras via Windows utvecklarinställningar, och kräver att användaren har aktiverat utvecklarläge. Systemet varnar för att det kan utgöra en säkerhetsrisk. Intressant nog har sudo på Windows tre olika inställningar för hur kommandona ska köras: I ett nytt fönster, med inmatning avstängt eller direkt i samma fönster. Exakt vad ”med inmatning avstängt” innebär framgår inte, men Windows Latest spekulerar att det kan innebära att systemet tillfälligt stänger av mus och tangentbord medan kommandot körs.