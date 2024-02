Analytikern Serkan Toto säger till CNBC att den allmänna uppfattningen i branschen nu är att Sony kommer släppa Playstation 5 Pro under andra halvan av 2024, innan lanseringen av Grand Theft Auto 6.

Enligt tidigare rykten planerar Sony att använda systemkrets med AMD:s numera relativt gamla Zen 2-kärnor, men förbättringar i grafikkretsen och andra komponenter tillsammans med ny mjukvara som möjliggör AI-baserad uppskalning ska ändå göra att den ger en grafisk uppgradering jämfört med dagens konsol.

Enligt NX Gamer (via WCCF Tech) planerar Sony att marknadsföra konsolen som ”120 FPS, 4K”, det vill säga att den ska klara at producera 120 bildrutor per sekund vid upplösningen 3840 × 2160. Det möjliggörs av uppskalningstekniken, som ingen ännu vet hur den kommer fungera. AMD:s FSR-teknik är en öppen standard, men är inte AI-baserad. Det är möjligt att Sony har utvecklat en egen konkurrerande teknik, precis som Microsoft har på gång till Windows.