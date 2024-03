Google Deepmind har presenterat en ny AI kallad SIMA, vilket står för scalable, instructable, multiworld agent. Vad det rör sig om är en AI som spelar tv- och datorspel som en människa och inte som en maskin, rapporterar The Verge.

– SIMA är inte tränad att vinna spel. Den är tränad att spela spelet och göra vad den blir tillsagd, berättade utvecklingschefen Tim Harley under en presskonferens.

Google har under utvecklingen av AI:n jobbat med utvecklare på bland annat Hello Games, Coffee Stain och Embracer för att träna och testa den i spel som No Man's Sky, Valheim och Goat Simulator 3. AI:n kan spela utan några särskilda API:er eller tillgång till spelens kod. Utvecklarna har valt spel av öppen värld-typ som belönar kreativitet, för att den ska kunna lära sig fundamentala spelfärdigheter. Tim Harley pekar särskilt ut Goat Simulator som ett bra exempel på den uppfinningsrikedom utvecklarna hoppas kunna ge AI:n.

Än så länge är SIMA ny och utvecklarna är inte säkra på vilka användningsområden den kan få i framtiden. Målet är en extra, virtuell spelare för multiplayerspel och inte en övermäktig NPC. Utvecklarna hoppas till exempel att det ska gå att ge AI:n instruktioner som ”samla resurser och bygg en bas” och så tar den hand om det. Det är fortfarande långt kvar till så komplexa instruktioner, men SIMA har redan runt 600 färdigheter.