Att designa och tillverka en helt ny integrerad krets är traditionellt ett dyrt och därmed seriöst åtagande. Tiny Tapeout är ett bildningsprojekt vars syfte är att göra det enklare och billigare att designa egna kretsar. Projektet använder en enkel, nybörjarvänlig designmjukvara och standardpriset för den som vill få sin design tillverkar är 300 dollar – en spottstyver i sammanhanget.

Det låga priset har lockat tyska youtubaren Matthias Balwierz att designa och tillverka något aldrig tidigare skådat i världen, skriver Tom's Hardware. En krets vars enda syfte är att visa ett meme, närmare bestämt Rick Astleys Never Gonna Give You Up – en så kallad ”rickroll”.

Matthias Balwierz ASIC (application specific integrated circuit) har en mycket enkel design som i princip fungerar som en ROM-krets och visar en 32 × 32 pixlar stor animation. Kretsen är så klart för liten och enkel för att mata ut en bildsignal, så det lilla enkla kretskortet den sitter på ansluts till ett annat enkelt kretskort med en VGA-kontroller som Matthias Balwierz i sin tur programmerar att läsa informationen på hans krets och mata ut innehållet via VGA-kabel till en ansluten skärm.

Designen är en av 165 som ingick i Tiny Tapeouts andra omgång, där varje deltagande design har tillgång till en ruta på 160 × 100 µm på den färdiga kretsen. Allt är öppen källkod och alla som deltar i en Tiny Tapeouts-omgång får samma krets. Idag håller Tiny Tapeout på att avsluta sin sjätte omgång och numera kan deltagare använda mer avancerade designer.