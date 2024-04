I 3D-spelens barndom på 1990-talet var Voodoo-grafikkorten från 3dfx det som gällde för den som ville spela Quake, Unreal, Tomb Raider och andra på den tiden heta titlar. Nvidia fick in en fot på marknaden med Riva 128, lanserat 1997, och redan år 2000 hade 3dfx som företag gått i graven.

Det hindrar inte en och annan entusiast från att fortfarande använda och hålla liv i de gamla korten. Förra året klubbades ett mycket ovanligt Voodoo 5-kort för över 150 000 kronor på auktion. Men vad Oscar Barea och Ash Evans har hållit på med det senaste dryga året är betydligt ovanligare än så: Att bygga ett helt nytt, fungerande Voodoo-kort.

Projektet inleddes i oktober 2022 men låg vilande under hela 2023 efter att Oscar Bareas far oväntat gick bort. Under mars och april har de varit igång igen och det har gått fort, skriver Tom's Hardware. Oscar Barea har designat en variant med AGP-kontakt medan Ash Evans har gjort en med PCI (inte Express). Kortet har 64 MB grafikminne, men än så länge fungerar bara 32 MB, och de två utvecklarna planerar att bygga ett reglage på kortet för att välja minnesmängd.

Det drivs av 3dfx sista GPU-krets, VSA100, med ett helt nytt kretskort. Oscar Barea har lyckats lägga till en mer modern HDMI-kontakt, vilket också är imponerande med tanke på att den standarden släpptes först 2002, två år efter att 3dfx gick i konkurs och köptes upp av Nvidia.

I en lång tråd på X visar Oscar Barea hur kortet driver en dator med Windows 98 och spel som Dune 2000, Quake 3 Arena, Drakan och Unreal Tournament.