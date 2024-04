Den värmlandsbaserade spelkoncernen Embracer Group ska splittras och bli tre mindre, separata bolag som alla ska vara listade på Stockholmsbörsen. Embracer menar på att splittringen ska låta varje respektive bolag fokusera mer på en specifik kärnverksamhet som ska kunna skapa unikt och diversifierat innehåll. Men inte främst för sina kunders skull.

Efter en försiktig omvärdering av strategiska alternativ tror vi starkt på att det här beslutet kommer att gynna alla aktieägare och positionera oss för fortsatt framgång i framtiden. – Kicki Wallje-Lund, styrelseordförande för Emrbracer Group.

Beslutet kommer kort efter att koncernen sålde spelutvecklaren Gearbox – som bland annat står bakom Borderlands-spelen – till amerikanska Take-Two för nästan 5 miljarder kronor. Beslutet var en del i Embracers arbete för att dra ner på sina nettoskulder.

Asmodee Group

Asmodee är ett franskt bolag som redan är i Embracers ägo som ska få en så kallad Spin-off på Stockholmsbörsen. Liksom det ursprungliga bolaget ska Asmodee fortsätta med att distribuera kort- och brädspel som Catan, Exploding Kittens och en rad licensierade titlar tillsammans med Marvel, Game of Thrones och Star Wars.

Coffee Stain & Friends

Det här bolaget ska se över utvecklingen av spel till både PC och konsol under två olika avdelningar – Premium och Free to play. Premiumavdelningen kommer att vara ansvariga för distributionen och uppdateringen av spel som Deep Rock Galactic och Valheim. Free to Play-avdelningen får ansvar för bland andra Sudoku.com och licensierade titlar som Star Trek Online och Dungeons & Dragons: Neverwinter.

Middle-earth Enterprises & Friends

Som namnet föreslår ska Middle-earth Enterprises få rättigheterna till Sagan om Ringen-spelen men även Embracers andra stora spelvarumärken som Tomb Raider, Metro och Dead Island. Spelutvecklarna Eidos-Montréal, Crystal Dynamics och Tripwire kommer att bli dotterbolag till Middle-earth Enterprises.

Embracers VD Lars Wingefors kommer att stå kvar som ägare i alla tre bolag efter att uppdelningen är genomförd.