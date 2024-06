Nvidia har släppt den första stora uppdateringen av Nvidia App-betan – det nya kontrollcentret för Nvidia-grafikkort, tänkt att ersätta Geforce Experince och Nvidias kontrollpanel.

Två av nyheterna, som lär glädja spelare som spelar in video, är möjligheten att spela in med 120 bilder per sekund och stödet för det öppna videoformatet AV1. Formatet är bättre än videokodningsformat som .H264 vid låga bithastigheter, vilket möjliggör högre kvalitet utan att mer diskutrymme krävs vid inspelning.

Funktionen, som kommer att vara tillgänglig för RTX 40-serien, demonstreras av Nvidia i klippet ovan där AV1 jämförs sida vid sida med .H264.

Automatisk överklockning som inte riskerar garantin

Den tredje stora nyheten är en funktion för en automatisk typ av överklockning, där algoritmer används för att läsa av och välja den bästa inställningen för både stationära och mobila gpu:er.

Fastän funktionen automatiskt ska säkerställa optimal gpu-prestanda när den är aktiverad, har användaren möjlighet att justera temperatur, effekt, spänning och fläkthastighet enligt egna preferenser. Nvidia skriver att det inte finns någon risk för att gpu:n skadas eller att garantin blir ogiltig när den automatiska inställningen är aktiverad.

På Nvidias hemsida går det att läsa mer om de nya funktionerna och vilka andra nyheter uppdateringen innehåller.