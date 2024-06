Microsoft har börjat göra det krångligare att återställa Utforskaren till dess äldre användargränssnitt i Windows 11. Men det visar sig att det inte ens behövs några verktygsprogram eller registerhack. Allt som behövs finns redan inbyggt i medföljande program.

PC World rapporterar om Reddit-användaren The_Blank_Spot, som nyligen skrev om sin upptäckt att Kontrollpanelen innehåller en genväg till gamla Utforskaren. Det räcker att klicka på System och säkerhet och därefter på Verktyg för Windows så öppnas ett nytt fönster med tillgängliga verktyg. Klicka sedan på en mapp i vänsterspalten så visas den med det gamla gränssnittet och det går att bläddra vidare utan att återgå till Windows 11:s moderna gränssnitt.

I själva verket är hela Kontrollpanelen sammanvävd med den gamla Utforskaren, påpekar användaren anon-cypher i kommentarstråden på Reddit. Det räcker med att klicka i adressfältet och skriva in C:\ eller välja en plats från senaste plater via rullgardinsmenyn till höger i adressfältet.

Ytterligare en användare, Rockfox_, tipsar om att det går att fästa en genväg till Verktyg för Windows på skrivbordet eller i Start-menyn. Det går därefter att byta namn och ikon på genvägen.