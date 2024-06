Kan en modern smartphone ersätta en speldator med Windows? Svaret är alltjämt nej, men Youtube-kreatören ETA Prime visar ändå att det finns potential i ett klipp där han kopplar en Samsung Galaxy S24 Ultra till en bildskärm via Dex-gränssnittet. Ett gäng utvalda PC-spel körs sedan genom emulatorn Winlator, som möjliggör körning av Windows-programvara på Android.

Emulatorn som användes i testet var modifierad för att fungera med systemkretsar som Snapdragon 8 Gen 3, som sitter i Galaxy S24 Ultra. PC-spelen som testades var bland andra Fallout 4, Far Cry, Bioshock Remastered och The Elder Scrolls IV: Oblivion, som laddades ner via Gog eftersom det inte gick att få igång Steam på Winlator.

I Fallout 4 med låga grafikinställningar demonstreras en relativt stabil spelupplevelse, med en mestadels konstant bildhastighet på närmare 60 FPS, om än med sporadiska fall ner till 30 FPS.

I jämförelse med den föregående generationen presterar Snapdragon 8 Gen 3 enligt ETA Prime dubbelt så bra när det kommer till bildhastighet, och med tanke på att spelen i testet inte var optimerade för systemkretsen och kördes genom en emulator finns det utrymme för förbättringar.