Embracer Group ska börja använda AI i utvecklingen av spel, rapporterar Engadget. Det avslöjade den svenska jätten i sin årsrapport för det brutna räkenskapsåret 2023–24. Om företaget inte börjat använda AI kommer det hamna på efterkälken gentemot konkurrenter som EA, Sony, Square Enix och Ubisoft, skriver företaget i rapporten.

AI ger möjlighet att massivt förbättra spelutvecklingen genom ökad resurseffektivitet och ger intelligent beteende, personlighet och optimeringar i spelupplevelser […] genom att utnyttja AI kan vi skapa mer engagerande upplevelser som ger varje spelare en unik, dynamisk och personlig upplevelse.

Embracer Group-studiorna ska använda AI både för att effektivisera utvecklingsprocesserna och som en del av spelen. Utifrån vad företaget skriver verkar det som att tanken är att till exempel använda stora språkmodeller för dynamiska dialoger med NPC:er. Företaget påpekar att tekniken inte är riskfri, då AI kan generera ”oetiskt, ojämställt, diskriminerande eller helt felaktiga resultat” om algoritmerna inte har tränats korrekt eller används på fel sätt.

Nyheten kommer efter att Embracer Group under det senaste året har sagt upp sammanlagt runt 1 500 anställda och lagt ned utvecklingen av 80 spel hos sina olika studior. Företaget har även stängt hela studior, bland annat Saints Row-utvecklaren Volition och Pieces Interactive som gjorde remaken av Alone in the Dark.

Embracers årsrapport avslöjar också att gruppen som helhet hade intäkter på 42,2 miljarder kronor under året och en bruttovinst på 7 miljarder kronor. Försäljningen ökade 12 procent. En intressant siffra är att brädspel står för 35 procent av omsättningen och 30 procent av bruttovinsten. Mobilspel står bara för 14 procent av omsättningen men hela 28 procent av bruttovinsten.