0patch, som förmedlar uppdateringstjänster, meddelar att de ska erbjuda säkerhetsuppdateringar till Windows 10 under hela fem år efter att operativsystemet förlorar sitt officiella stöd, skriver Neowin. 0patch erbjuder även uppdateringar för Windows 7 till denna dag.

Nästa år kommer Windows 10 att förlora sitt officiella stöd, vilket innebär att datorer som fortfarande kör operativsystemet inte kommer att få fler uppdateringar. Risken med att köra Windows 10 utan nya uppdateringar är att din dator kan öppnas upp för diverse sårbarheter som kan utnyttjas vid cyberangrepp.

Microsoft har meddelat att både företag och konsumenter kommer att kunna fortsätta få säkerhetsuppdateringar till Windows 10 under tre års tid i utbyte mot en årsavgift. För företag kommer priset att vara 600 kronor per år och per enhet som fortfarande kör operativsystemet.

Om du vill att 0patch ska fortsätta uppdatera ditt Windows 10-system efter nästa år kommer du att betala en avgift på 27 EUR, vilket motsvarar runt 280 kronor om året och per enhet. Det är mindre än hälften så mycket som Microsofts tilltänkta årsavgift för företag.

Microsoft har ännu inte meddelat vad prislappen kommer att ligga på för konsumentversionen.