En Switch Lite uppdaterad med OLED-skärm låter säkert lockande för många spelare. Tyvärr är det inte Nintendo som har en ny version av sin bärbara konsol på gång, och med tanke på att den är inne på slutet av sin livscykel lär det inte komma någon heller. Som så många gånger förr är det i stället en moddare driven av nyfikenhet som gjort verklighet av idén.

Nintendo Switch Lite OLED-modden har varit under utveckling i några månaders tid, skriver WCCF Tech, och nu visar skaparen Taki Udon själv upp projektet med spelet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Givetvis är det svårt att göra bilden rättvisa i ett Youtube-klipp, men det går ändå att se ganska stora skillnader när Udon jämför sitt experiment med både en vanlig Switch Lite med LCD-skärm och Nintendo Switch OLED, alltså Nintendos officiella Switch-version med OLED-skärm.

Den som är intresserad av att följa projektet kan hålla ett öga på Youtube-kanalen de kommande dagarna. Udon säger att han är i slutet av felsökningsfasen och snart kommer att installera skärmen i konsolen.