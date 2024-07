Efter vad som verkar ha varit en lång period av felsökning har Intel tillkännagivit huvudanledningen till problemen som drabbat ägare av Core 13- och 14000-seriens processorer – problematisk mikrokod.

Under 2023 började flertalet ägare av processorer ur Intels Core 13000-serie rapportera problem med kraschande spel. Under året tilltog rapporterna och efter lanseringen av Core 14000-serien har problemen fortsatt. Det har under perioden släppts flertalet BIOS-uppdateringar som inte åtgärdat huvudproblemet. Därtill gick Nvidia ut med ett officiellt uttalande att problemet inte beror på deras grafikkort.

I det officiella uttalandet på Intels supportforum beskriver Intel problemet enligt följande:

Baserat på omfattande analys av Intel Core 13:e/14:e generationens stationära processorer som returnerats till oss på grund av instabilitetsproblem, har vi fastställt att förhöjd driftspänning orsakar instabilitetsproblem i vissa 13:e/14:e generationens stationära processorer. Vår analys av returnerade processorer bekräftar att den förhöjda driftspänningen härrör från en mikrokodalgoritm som resulterar i felaktiga spänningsförfrågningar till processorn.

Vidare meddelar företaget att de kommer att påbörja en utrullning av uppdaterad mikrokod till moderkortstillverkare. Efter validering kommer BIOS-uppdateringar att börja distribueras till användare under augusti månad.

Efter en lång tids problem verkar äntligen slutet vara i sikte. Huruvida detta är den permanenta lösningen alla användare väntat på får framtiden utvisa. Då undertecknad drabbats av vissa instabilitetsproblem med min arbetsdator håller jag tummarna.

