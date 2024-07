I en artikel under gårdagen gjorde Bloomberg News gällande att Intel ämnar säga upp tusentals anställda. Enligt skribentens källor är uppsägningen nära förestående. Vid första rapport nämndes att det rörde ungefär 10 000 tjänster som försvinner, men sedan dess har rapporten reviderats.

Intel har i dagsläget ungefär 110 000 anställda efter att företaget under 2023 skar ned mängden anställda från 124 000. Detta är i linje med den plan som nuvarande VD Pat Gelsinger lade fram under 2022 för att spara in kostnader och göra bolaget mer konkurrenskraftigt samt öka lönsamheten. Nedskärningarna förväntas spara tillverkaren runt 10 miljarder dollar över 2025.

Enligt både Bloomberg och Reuters pekar analytikerna på att Intels omsättning under andra kvartalet vara mer eller mindre stagnant jämfört mot samma period förra året. Intels kvartalsrapport väntas släppas under torsdagen.

En del i Intels strategi för att återfå förlorade marknadsandelar från konkurrensen är en större satsning på sin egen tillverkning samt produkter för datacenter och AI.

Huruvida rapporten stämmer eller ej lär vi bli varse inom en inte alltför snar framtid.