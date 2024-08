Tidigare i sommaren lämnade amerikanska musikindustrins samlingsorgan, RIAA, in stämningsansökningar mot Suno och Udio, två företag som bygger tjänster för att skapa musik med AI utifrån textbeskrivningar. Företagen erkänner nu at de har tränat sina modeller på musikfiler de hittade på nätet, skriver The Verge.

RIAA påstår i sina stämningsansökningar att företagen kopierar kända och okända artisters verk utan att be om lov eller betala någon ersättning. Suno och Udio kontrar med påståenden om att musikindustrin är emot konkurrens och att upphovsrättslagar kom till för att uppmuntra till ”nya artistiska uttryck”.

– Det öppna internet är fullt av upphovsrättskyddat material, och en del av det ägs av de stora skivbolagen … att lära sig är inte upphovsrättsintrång, skriver Suno i ett blogginlägg.

Suno påstår alltså att träning av AI-modeller är att likställa med hur en människa lär sig, men det är inte något alla forskare håller med om. En studie från Oxord har till exempel visat på stora skillnader i hur själva inlärningen går till i människors hjärnor och stora språkmodeller av den typ som används i moderna chattbotar, bildgeneratorer och, som här, musikgeneratorer.

RIAA säger till Music Ally att det inte finns någon rättvisa i att stjäla artisters livsverk och paketera om dem för att konkurrera med originalen:

Deras vision av framtiden för musik är tydligen en där fans inte längre kan njuta av musik från sina favoritartister eftersom de artisterna inte längre har råd att leva på sin musik.

Musikindustrin är långt ifrån den enda som anklagar AI-företag som har tränat sina modeller på filer de har hittat på nätet för upphovsrättsintrång. Bildbyrån Getty har till exempel stämt Stability AI som utvecklar bildgeneratorn Stable Diffusion.