Ubisoft har oväntat avslöjat att ett nytt spel i den klassiska serien Heroes of Might and Magic är under utveckling och ska, om allt går som det ska, lanseras under andra kvartalet 2025.

Spelserien har varit lite på dekis de senaste åren. Efter Heroes of Might and Magic 5 från 2006, som var omtyckt, kom två spel som båda delvis frångick den klassiska formeln med utforskning på en 2D-karta och strider i en separat taktisk vy. Både Heroes of Might and Magic 6 och 7 har blandade omdömen med 77 av 100 respektive 67 av 100 i betyg enligt Metacritic.

Det nya spelet heter Heroes of Might and Magic Olden Era, och både namnet och den första trailern avslöjar att Ubisoft har återgått till seriens klassiska karta. Men spelet har också nya element, bland annat skymtar en bok med trollformler förbi, vilket kan tyda på att spelet får tydligare drag av rollspel.

Striderna sker på ett hexagonalt rutnät med 3D-figurer och ett perspektiv som får det att se ut som ett miniatyrspel. Utvecklarna på Unfrozen Studio har lagt mycket krut på att göra just striderna häftiga med färgsprakande effekter.

Spelet kommer erbjuda såväl kampanjläge som enskilda kartor, både handgjorda och genererade. Spelare kan ta sig an det ensamma eller tillsammans, med både co-op och pvp-lägen. En karteditor följer också med, så att spelare kan bygga egna utmanande kartor och kampanjer, och dela med sig av.