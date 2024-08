Apple ska visa upp Iphone 16-telefonerna den 9 september under ett evenemang som går under namnet "It's Glowtime", rapporterar 9to5Mac.

Likt med Iphone 15-serien kommer Apple att lansera modellerna Iphone 16, Iphone 16 Plus, Iphone 16 Pro och Iphone 16 Pro Max. Tidigare har vi rapporterat om att Apple ryktas förse samtliga modeller med A18-systemkretsen.

Iphone 16 Pro och Pro Max kommer att få 0,2 tum större skärmar än föregångarna och alla fyra modeller ska även få en ny capture-knapp för kameran. Vi kan även förvänta oss att få veta mer om den kommande AI-assistenten Apple Intelligence, som samtliga modeller i 16-serien ryktas kunna köra.

Det kan ske att vi får se nya Airpods-modeller under evenemanget. Sedan finns det en möjlighet att Apple även visar upp Apple Watch 10-serien och Apple Watch Ultra 3. Utöver hårdvara kan vi även förvänta oss fler detaljer kring IOS 18.

Evenemanget inträffar den 9 september klockan 19:00 svensk tid. Apple kommer att streama eventet via sin hemsida och YouTube-kanal.