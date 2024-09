Spotify har börjat testa en ny funktion som företaget hoppas kan hjälpa miljontals användare i barnfamiljer eller med barnbarn som till exempel vill lyssna på musik under bilresor, rapporterar The Verge. Funktionen gör det möjligt att skapa underkonton för barn under 13 år på en vuxens Spotify-konto. Dessa konton får dels separata föräldrakontroller, men också separat historik och rekommendationer.

Det innebär att föräldrar kan logga in på barnets konto på till exempel en äldre telefon eller surfplatta och ansluta den till bilen, eller låta barnen själva välja musik till sina hjärtans fröjd, utan att få sina egna autogenererade spellistor som Discover Weekly ”smittade” med musik som inte riktigt stämmer med deras egen smak. Inga fler Disneysånger eller temat från Bluey eller Pyjamashjältarna bland Spotifys rekommendationer, med andra ord.

Spotify testar som vanligt funktionen i ett fåtal länder innan en bredare lansering, och för ovanlighets skull ingår Sverige, plus Danmark och Nya Zeeland. Funktionen är tillgänglig för kunder med Premium Family-prenumeration.