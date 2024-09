Mozilla Firefox har anmälts av den europeiska integritetsorganisationen None of Your Business, Noyb, för påstådda brott mot EU:s dataskyddsförordning. Anmälan gäller en ny funktion kallad "Privacy Preserving Attribution" (PPA) som enligt Noyb spårar användare utan deras samtycke.

Integritetsanmälan mot Mozilla sticker ut då organisationen ofta hyllas för sitt arbete med att skydda användares integritet. Noyb hävdar dock att PPA-funktionen gör Firefox till ett spårningsverktyg, eftersom den är aktiverad som standard utan användarnas vetskap eller godkännande.

Om EU:s dataskyddsmyndigheter håller med om anmälan kan Mozilla tvingas ändra sin strategi eller riskera böter upp till 4% av sin globala omsättning, enligt GDPR. Noyb jämför Mozillas tillvägagångssätt med Googles kritiserade "Privacy Sandbox", och menar att även denna teknik inkräktar på användarnas rättigheter.

Mozillas Christopher Hilton, chef för policy och företagskommunikation, säger att företaget endast har genomfört ett "begränsat test" av PPA på sina egna webbplatser. Enligt Hilton tillåter PPA annonsörer att mäta annonsers effektivitet utan att samla in personligt identifierbar information, och funktionen är lätt att inaktivera i webbläsarens inställningar.

Organisationen uppger att de välkomnar dialog med intressenter, användare och tillsynsmyndigheter i utvecklingen av tekniken. I ett blogginlägg från augusti uttryckte Mozilla oro över åtgärder som blockerar anti-spårningsfunktioner och menar att utvecklingen av PPA motiveras av både tekniska och regulatoriska hot mot användarnas integritet.

Funktionen är aktiverad som standard i Firefox version 128, men är enkel att stänga av. För att göra detta behöver du klicka dig till inställningar, välja Privacy & Security och sedan Website Advertising Preferences. Där finns en låda märkt Allow websites to perform privacy-preserving ad measurement som du kan klicka ur. Huruvida intällningen kommer vara aktiverad som standard i framtiden återstår att se.