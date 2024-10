Organisationen Center for Digital Democracy (CDD), engagerad i frågor som rör konsumenters integritet i USA, har släppt en ny rapport om streamingindustrin.

I rapporten, som bland andra Ars Technica har uppmärksammat, görs poängen att dagens uppkopplade TV-apparater (CTV) och streamingstickor är övervakningssystem som ”sedan länge undergrävt integritets- och konsumentskyddet”.

Rapporten heter ”How TV Watches Us: Commercial Surveillance in the Streaming Era” (finns att läsa här) och beskriver hur aktörer som Samsung och LG utvecklat alltmer avancerade tekniker för att samla in användardata, till den gräns att det nu kan beskrivas som en ”integritetsmardröm”. Informationen samlas in i syfte att producera riktad reklam, och är inte sällan av känslig karaktär, vilket inkluderar information om hälsa och politiska åsikter.

CDD kritiserar streamingindustrins integritetspolicyer som de menar ger användarna minimalt med information om hur de spåras, samt ofta använder ett vilseledande språk som gör det svårt att förstå att man kommer få riktad reklam. Som ett resultat likställer rapporten att köpa en uppkopplad TV-apparat med att ”ta in en digital trojansk häst i sitt hem.”

Nu har CDD skickat brev till flera amerikanska myndigheter där de uppmanar till starkare reglering av hur data får samlas in och användas i CTV-branschen.