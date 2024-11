League of Legends- och Valorant-utvecklarna Riot Games meddelar en ändring i sin policy för kreatörer som beter sig olämpligt under streaming. Från den 3 januari kan kreatörer bli bannade om de uttrycker sig olämpligt eller hatiskt om andra spelare under sina streams, även om det sker utanför spelet.

Om Riot upptäcker sådant beteende kan de vidta åtgärder som om det skedde i själva spelet. För kreatörer kan detta innebära att deras Riot-konton begränsas eller att deras partnerprivilegier avslutas om de samarbetar med företaget. Policyn omfattar dock inte vanliga spelare.

Enligt Riot Games gäller ändringen specifikt för innehåll där deras spel används som bakgrund i streamat material. Utvecklarna kommer dock inte att aktivt övervaka allt som sägs av kreatörer på exempelvis sociala medier.

Tycker du att de hårdare åtgärderna är en bra idé?