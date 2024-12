Nu har Epic Games Store börjat med sina sista gratisspelsläpp för året. Temat för spelsläppen kallas "Mystery Game" och påminner om fjolårets kampanj när de gav bort 17 spel eller speltillägg gratis på runt två veckor.

Epic ska släppa ett gratisspel eller tillägg om dagen, med start idag fram till den 9 januari, vilket betyder att du får hålla utkik för lockande gratissläpp varje dag. De enda undantagen är kampanjens första och sista spel, som kommer vara tillgängliga i en vecka vardera.

Det är inte känt vilka spel som står på agendan – det är trots allt ett mysterium. Det första spelet som går att få tag på gratis, från och med nu till den 19 december, är The Lord of the Rings: Return to Moria.

Från och med den 19 december kommer varje gratissläpp vara tillgängligt i 24 timmar fram till den 2 januari, då det sista spelet kommer vara gratis i en vecka.