Thunderbolt 3 och 4 har en maxhastighet på 40 Gbit/s, men för en extern SSD handlar det i praktiken om hastigheter på drygt 3 000 MB/s. Det finns USB 4-chassin som klarar något högre hastigheter, men fortfarande under 4 000 MB/s. En extern SSD har därför hittills inte kunnat komma i närheten av en intern SSD med PCI-Express 4.0 eller 5.0.

Med Thunderbolt 5 utlovas ändring på det, då den nya standarden har dubbelt så hög maxhastighet. Sedan sommaren har ett par tillverkare lanserat externa SSD:er och chassin med tekniken, bland annat Sabrent Rocket XTRM 5 och OWN Envoy Ultra Thunderbolt 5. Båda dessa finns att förhandsbeställa men ännu ej i butik, och nu ger sig även Seagate in på marknaden med Lacie Rugged SSD Pro 5, rapporterar The Verge.

Den nya SSD:n kommer i modeller med 2 eller 4 TB utrymme plus 50 GB cache och ryms i ett gummiklätt chassi som gör den stöttålig och vattentät. Läs- och skrivhastigheterna över Thunderbolt 5 är upp till 6 700 respektive 5 300 MB/s när innehållet ligger i cachen och 5 000 respektive 1 800 MB/s därefter.

Diskarna ska börja säljas senare i januari och priserna ligger i USA på 400 respektive 600 dollar. Det är samma prisnivå som modellerna från OWC och Sabrent.