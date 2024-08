Lenovo är ett välkänt och respekterat namn inom teknikvärlden, erkänt för sin starka position på marknaden. De erbjuder ett varierat sortiment som omfattar allt från stilfulla ultrabooks och högpresterande arbetsstationer till avancerade speldatorer. Idag riktar vi blicken mot deras senaste tillskott i speldatorsegmentet: Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9, med Intel Core i9-14900HX, 32 GB RAM och Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB 180W.

Efter att ha använt flera Lenovo-datorer genom åren, både för arbete och spel, ser jag fram emot att utforska denna nya modell och upptäcka hur deras teknik har utvecklats. Ta en paus, häll upp din favoritdryck och luta dig tillbaka medan jag går igenom detaljerna och ser vad Lenovo har att erbjuda i premiumsegmentet av bärbara spel- och arbetsdatorer!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011 och FZ sedan 2020, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men har sedan dess även utbildat sig inom VA- och miljöteknik. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och kringutrustning som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på diverse forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och måla Warhammer. Nattfotografering och fartyllda tvåhjulsäventyr är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Lenovo, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 kommer packad till gränsen med det senaste inom hårdvaruteknik. Skärmen bjuder på 2 560 x 1 600 pixlar IPS-teknik ihop med 240 Hz uppdateringsfrekvens, adaptiv synkronisering i form av G-Sync och inte minst fulltäckning av DCI-P3-färgrymden. Processorn är stämplad Intel Core i9-14900HX, medan grafikrenderingen sköts av ett Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB med 180 watt i effektuttag. För arbetsminnets räkning rör det sig om 32 GB DDR5 som körs i 5 600 MT/s. För att runda av de interna bitarna sitter det två stycken 1 TB SSD-enheter.

Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 Egenskaper Skärm 16 tum 16:10-format

2 560 x 1 600p WQXGA

240 Hz IPS med G-sync

100% DCI-P3

DisplayHDR 400 och Dolby Vision Processor Intel Core i9-14900HX

8 st. prestandakärnor (P-cores)

16 st. energieffektiva kärnor (E-cores)

32 st. trådar Internminne 2 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5 600 MT/s Lagring 2 x 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Grafikkort Nvidia Geforce RTX 4080 12GB (180W TGP) Fysiska kontakter 1 st. USB Type-A 3.2 Gen 1 (always on)

3 st. USB Type-A 3.2 Gen 1

1 st. USB Type-C 3.2 Gen 2 PD 140W DP 1.4

1 st. USB 4 Type-C Thunderbolt 4 DP 1.4

1 st. HDMI 2.1

1 st. kombinerat hörlursuttag

1 st. RJ45 ethernet Trådlösa anslutningar Intel Killer WiFi 6E AX1675i

Bluetooth 5.1 Strömmatning 1 st. 330W nätadapter

99.9 wattimmar batteri Dimensioner (BxDxH) 363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 mm Vikt 2,62 kg Rekommenderat pris i testat utförande ca. 44 700 kronor

Övrigt kommer det ett stort förinstallerat batteri på dryga 99 wattimmar, där laddningen sköts antingen genom den medföljande 330W-nätadaptern eller 140W PD-laddning över USB Type-C-anslutning. På tal om anslutningar finns det gott om dessa; fyra stycken USB Type-A 3.2 Gen 1 och två stycken USB Type-C, varav ena är Thunderbolt 4-kapabel. Hela paketet väger in på dryga 2,6 kg – laddbricka ej medräknad.

Första intryck och rundtur

När jag packar upp Lenovo Legion 7i Pro inser jag direkt att det inte handlar om en Ultrabook, även om datorn inte är särskilt tung egentligen. Jag kan trots den något tyngre känslan ändå hantera datorn med en hand, mycket tack vare den slimmade profilen. För mig är det en stilren maskin redan vid första ögonkastet; med sina vassa men samtidigt mjuka linjer ihop med det svarta chassit kan jag se mig själv bära med denna för studier eller in på kontoret utan att skämmas.

Med datorn placerad på en bänkyta passar jag på att kika lite närmare på chassit och de anslutningsmöjligheter som finns. På höger sida finns det kombinerade hörlursuttaget, en USB Type-A-port och glidknappen som stänger av eller sätter på webbkameran. På vänster sida finns ännu en USB Type-A ihop med en USB Type-C, där den sistnämnda är Thunderbolt 4-kompatibel. Det är trevligt att se anslutningar på båda sidor, framförallt vänster som tillåter att koppla musen på andra sidan av den dominanta handen för merparten av folk.

Vrider jag runt datorn helt blottas en mer berikad rad med anslutningar på baksidan. Här återfinns ett fullstort hål för ethernet-anslutning, ännu en USB Type-C med 140 watt PD-laddning och en fullstor HDMI 2.1-port. Avslutningsvis kan jag se två till USB Type-A-ingångar samt den anslutning som finns för laddning med den medföljande 330 watt-adaptern. Utblåsen för datorns kylning sker på båda sidor om anslutningsraden, dock måste jag säga att jag har sett snyggare design för detta från Lenovo; exempelvis deras LOQ-serie av speldatorer.

Skärm, tangentbord och övrigt

Med specifikationer och en första genomgång avhandlad tänker jag att det är dags att börja gå igenom hur det är att faktiskt använda Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9. Första intrycken imponerade med sin byggkvalitet och goda anslutningsmöjligheter, men vi får se om det håller hela vägen.

Med locket öppet möts jag av den högupplösta 16:10-skärmen. Färgerna känns naturtrogna och testexemplaret uppvisar nästintill ingen backlight bleed eller IPS glow. Inomhus räcker ljusstyrkan och blir över desto mer. Väl utomhus hade jag önskat lite mer kräm; det är gränsfall användbart även om jag inte sitter i direkt solljus när molnen pryder himlen. Däremot är reflexbehandlingen klart godkänd, oberoende av om jag sitter inne på kontoret eller ute på en parkbänk en sommarmorgon.

När det kommer till tangentbordet är det sedvanligt bra på Lenovo-datorer, vilket även är fallet denna gång med Legion 7i Pro 16IAX9. Slaglängden om 1,5 millimeter är tillräcklig för att ge en god taktil feedback och samtidigt kännas len. Ljudnivån är även lämplig för att använda bland folk utan att störa dessa mer än nödvändigt. RGB-belysningen kan styras eller helt stängas av genom Lenovo Vantage, ett program jag kommer gå igenom snart.

Gällande mikrofon, inbyggda högtalare och webbkamera är det som oftast med Windows maskiner inte någon wow-upplevelse, det är i alla fall inte dåligt och duger i avsaknad av kringutrustning för ändanmålet. Om jag ska klaga på något är det styrplattan; eller mer specifikt placering av denna. Även om styrdonet är skapligt stort och annars har bra spårning, utan oavsiktliga inmatningar, så är den något malplacerad. Den sitter väldigt långt ned och ger mig inget stöd mot chassit när jag navigerar genom menyer eller surfar runt.

Mjukvara

Lenovo har på senare tid börjat packa allt mer mjukvara med sina datorer, tyvärr är det mesta kanske inte direkt önskvärt när det kommer till förinstallerade program. Bland annat ryker Norton Antivirus illa kvickt, likaså Lenovo Arena och egentligen allt utom Lenovo Vantage – det programmet som styr det mesta när det kommer till datorn. Just Vantage-mjukvaran tänker jag kika lite närmare på.

Lenovo Vantage är hjärtat av maskineriet när det kommer till att finjustera inställningarna i Lenovo-datorer idag, och enligt mig är det klassledande när det kommer till funktioner likväl som användargränssnitt. Vid första uppstart möts jag av en landningssida som visar saker som processor- och grafikkortsanvändning. Det finns även vettiga genvägar, som att aktivera dedikerat grafikkortsläge (dGPU), något jag gör inför prestandatesterna som kommer senare.

Övrigt är det smidig tillgång till att se över batterihälsan eller ändra hur laddning sker. Fliken med mer avancerade inställningar ger möjlighet att ändra hur FN-raden agerar, om smarta gester ska användas eller ej, samt att ta bort högtalarbrus. Det finns såklart mycket mer, men detta är nog de viktigaste sakerna de flesta skulle önska pilla på parallellt med att styra RGB-belysning; något som också görs genom Lenovo Vantage direkt från landningssidan.

Något som inte är direkt vanligt att se idag är inbyggt stöd för Tobii Eyetracking. Detta kommer också med sin egen mjukvara vid namn Tobii Experience. Härigenom finns en del intressanta saker för den som önskar ökad integritet på pendeln eller kontoret, detta genom att exempelvis göra skärmen suddig när du vänder blicken från skärmen. Det går även att ställa in så att du får ett meddelande om någon försöker smygkolla på vad du gör bakom dig. Övergripande är det intressant och något jag önskar att fler datorer hade tillgång till, inte bara i premiumklassen.

Prestanda – Syntetiska tester

Det är nu dags att kolla vilken prestanda som går att förvänta sig av Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9, och först ut är att köra de syntetiska testerna – vilket huvudsakligen består av 3DMark-sviten. Samtliga testslingor körs tre gånger i tät följd, där sedan det sista resultatet presenteras. Jag kommer även köra både med Lenovo AI Engine och sedan jämföra dessa resultat mot prestandaprofilen som går att välja i Lenovo Vantage.

3DMark AI Engine Prestandaläge Steel Nomad 3 348p 4 269p Speed Way 3 797p 4 886p Port Royal 10 337p 12 205p Time Spy Extreme 8 615p 9 232p Fire Strike Ultra 9 212p 11 551p

När de första resultaten trillar in blir jag till en början mindre förskräckt då poängen är långt under förväntan med den hårdvara som befinner sig i denna Lenovo-dator. AI Engine+ verkar inte riktigt förstå att datorn ska köra på full fräs i dessa tester. Framförallt är det grafikkortet som inte verkar jobba fullt ut. När jag däremot slår igång prestandaprofilen (vilket görs enkelt med kortkommandot FN+Q), får jag genast högre klockfrekvenser på grafikkortet och en poängtavla som verkar mer rimlig.

Eftersom det varierar så pass mycket i 3DMark-sviten mellan de olika profilerna tänker jag att det kan vara intressant att köra lite rena processortester också. För att hjälpa mig med detta laddar jag ned både Cinebench 2024 och Geekbench 6. I fallet Cinebench kör jag ett 30-minuters stabilitetstest för att se hur klockfrekvenserna och prestandan håller upp över tid.

Processortester AI Engine Prestandaläge Cinebench 2024 - Enkeltrådat 123p 123p Cinebench 2024 - Flertrådat 1 282p 1 630p Geekbench 6 - Enkeltrådat 2 854p 2 865p Geekbench 6 - Flertrådat 17 129p 18 114p

Även vid rena processortester kan jag se ett mindre bortfall när samtliga kärnor belastas fullt ut. Blickar jag över klockfrekvenserna är det väldigt tydligt varför detta sker. Med Lenovo AI Engine aktiverat ligger klockfrekvensen närmare 2,68 GHz, medan prestandaprofilen låter processorn sträcka på benen hela vägen upp till 3,64 GHz när samtliga kärnor lastas fullt ut.

Jag kan inte riktigt beskylla AI-profilen för något direkt fel här; det är fortfarande över basklockan som ligger på 2,2 GHz för P-kärnorna. Däremot tycker jag att systemet med sina dynamiska justeringar borde kunna kräma på lite bättre, speciellt med tanke på att ljudnivån är snarlik mellan båda profilerna under full last. Däremot drar datorn betydligt mindre ström, men om jag ändå är inkopplad till ett strömuttag borde detta rimligen väga mindre i algoritmen.

Prestanda – Speltester

Med de syntetiska testerna avklarade är det dags att vända blicken mot verkliga spelscenarier. För att utvärdera detta använder jag mig av en blandad testsvit, där olika spelmotorer och inställningar varvas för att försöka återge en så bred bild som möjligt. Samtliga spel körs i exklusivt fullskärmsläge tillsammans med fördefinierade profiler och färdiga testslingor. DLSS eller FSR används i samtliga titlar och är inställt på kvalitetsläget. Frame Generation (FG) och strålspårning (Ray Tracing, RT) testas i de titlar som har detta tillgängligt också.

Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 Medelvärde – AI Engine Medelvärde – Prestandaläge Assassin's Creed Valhalla – High 164 FPS 165 FPS Chernobylite – High 163 FPS 167 FPS Chernobylite – Ultra + RT Ultra 56 FPS 65 FPS Forza Horizon 5 – Extreme + FG 135 FPS 139 FPS Metro Exodus Enhanced – Extreme 71 FPS 77 FPS Cyberpunk 2077 – Ultra 81 FPS 82 FPS Cyberpunk 2077 – RT Low + FG 89 FPS 100 FPS Cyberpunk 2077 – RT Ultra + FG 84 FPS 88 FPS Guardians of the Galaxy – High 172 FPS 173 FPS Guardians of the Galaxy – Ultra + RT 120 FPS 121 FPS Tiny Tina's Wonderlands – Badass 127 FPS 132 FPS Red Dead Redemption 2 – High 97 FPS 99 FPS

Efter att ha gått igenom spelsviten infinner sig en mindre utandning av lättnad. De tydliga skillnader som gick att utröna mellan de två olika profilerna i de syntetiska testerna minskar markant i verkliga spelscenarier. Jag kan med gott samvete rekommendera att köra på den balanserade prestandaprofilen tillsammans med Lenovo AI Engine+, utan att det kommer påverka upplevelsen negativt. Om de absolut sista FPS-dropparna krävs går det enkelt att byta till prestandaprofilen med kortkommandot FN+Q – likt i spelet Chernobylite med allt skruvat till smärtgräns.

Spel med klassisk rasterisering, som AC: Valhalla, Guardians of the Galaxy och Red Dead Redemption 2, har inga problem att bibehålla runt 100 FPS eller mycket högre med reglagen dragna till High. Även om jag aktiverar en riklig mängd RT är det inga som helst problem att bibehålla en mycket spelbar upplevelse. Exempelvis ligger Cyberpunk 2077 fortsatt över 80 FPS med nästintill all strålspårning aktiverad. Jag törs påstå att Intel Core i9-14900HX och RTX 4080-kombon i Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 kan mäkta med vilket spel som än kastas på den med relativ enkelhet.

Sammanfattning

Lenovo har varit en verksam aktör i många år på PC-marknaden med allt från tunna ultrabooks, pålitliga arbetsstationer och inte minst speldatorer under Legion- respektive LOQ-varumärket. Idag har jag testat en av deras senaste speldatorer i just Legion-serien; närmare bestämt Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9, som kommer med en Intel Core i9-14900HX, 32 GB RAM och ett Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB med ett effektuttag på upp till 180 watt.

Mitt första intryck av datorn är ett positivt sådant. Trots att datorn väger in strax över 2,6 kg är den lätthanterlig och relativt tunn givet de komponenter som huseras inuti. Den 2560 × 1600p-upplösta IPS-panelen är mycket trevlig, särskilt då den kan drivas upp till 240 Hz, har inbyggd G-sync och täcker 100 procent av DCI-P3-färgrymden. Det enda jag hade kunnat önska här är att den vore något ljusstarkare. Tangentbordet och styrdonet är även dessa klart godkända, däremot om jag får önska något för en framtida iteration är att styrplattan kan flyttas upp aningen.

När det kommer till prestanda har Legion 7i Pro 16IAX9 min rygg. Oavsett vilket spel jag kastar på den får jag utan problem en mer än spelbar upplevelse; mer ofta än sällan överstiger testslingorna 100 FPS. Även med strålspårning (RT) är det inga problem att hålla sig över den gyllene 60 FPS-linjen, särskilt så länge Frame Generation är tillgängligt.

Det jag däremot ställer mig något fundersam över är prestandaläge satt till Balanserat ihop med Lenovo AI Engine+. Jag får märkbara prestandaförluster jämfört med Prestanda-profilen. Trots att detta ska vara det optimala läget känner jag att Lenovo har en del att jobba på här när det kommer till frekvens- och strömkurvor. Särskilt då AI- respektive prestandaprofilen har snarlik ljudprofil under full belastning – vilket, som i fallet med alla speldatorer, är rätt ljudligt.

Övergripande har jag egentligen inte mycket att klaga på. Lenovo har visat upp sin expertis mer än väl när det kommer till prestanda likväl som byggkvalitet. De saker jag har anmärkt på under testets gång är förmodligen inte saker jag hade tänkt på i första taget om jag inte, som i detta fall, letade efter eventuella hållhakar. Det stora är just styrplattan om datorn är tänkt att användas mycket på resande fot och inte sitta kopplad med en mus. För den som är ute efter välsvarvad spel- och jobbdator kan jag rekommendera Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 – om plånboken tillåter det!

Positivt:

Välbyggd och nätt

Hög prestanda oavsett last

Fin skärm samt Tobii Eyetracking

Övergripande trevlig att använda

Negativt:

Styrplattan ger dåligt utrymme för handlovsstöd

Prestanda-profilen med AI-läge lämnar mer att önska

Lenovo Legion 7i Pro 16IAX9 i testat utförande säljs vid skrivtillfället till ett pris om cirka 40 000 kronor i svensk handel, det går även att beställa direkt från Lenovos hemsida.