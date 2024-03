Jag kommer alltid att minnas min pappas mantra som gång på gång upprepades för mig under barndomen: "Det var inte bättre förr". Det var min grundinställning under hela uppväxten och kanske främst tonåren när man förstod innebörden av orden. Teknologiska framsteg gav oss möjligheten att på nolltid ta till oss lika mycket information under en vecka som en 1700-tals-bonde gjorde i hela sitt liv. "Mänskligheten gagnas alltid av den teknologiska utvecklingen" var min inställning fram till för typ fem år sedan.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Runt 2015 kom jag för första gången i kontakt med blockkedjans evangelister och deras lovsång. Vid första anblick förstod jag inte riktigt behovet eller nyttan med tekniken, jag var dock för rädd att verka dum för att be om en förklaring. Jag övertalade mig själv att den måste vara bra på något eftersom det är så många som pratar om den. Jag insåg allt eftersom åren gick att ju mer jag förstod av den desto mer frågande till den praktiska nyttan blev jag.

Snurra sitt magiska AI-trollspö och ur hatten dra en dubblerad mängd läsare

Nu handlar inte den här texten om blockkedje-teknik men den är ett utmärkt fordon för att transportera mig till där jag är idag. Året är 2024 och lika oförstående som jag en gång i tiden var inför blockkedjan är jag inför AI.

Jag förstår så klart att det är något helt annat och att användingsområdena är betydligt fler. Men snacket är detsamma. För varje scenario där det verkar vara direkt användbart står det en Linkedin-charlatan på hörnet och säljer ormolja.

En del av det som gör mig frustrerad är bristen på transparens i kommunikationen vad det faktiskt är för något. Det är inte en magisk låda som kan göra vad som helst. Dagligen får jag mail till jobbinkorgen med folk som lovar att snurra sitt magiska AI-trollspö och ur hatten dra en dubblerad mängd läsare och ökad KPI.

Sättet det kommuniceras i stormedia får det oftast att framstå som att världen förändras när man trycker på AI-knappen, helt automagiskt. Om man inte är insatt är risken hög att gemene person missförstår den AI som finns idag som ett allvetande Skynet som sitter bakom skynket och drar i trådarna.

Det är såklart omöjligt att blunda för de faktiskt viktiga områden där AI-boomen kommer att leda till framsteg. Att förutspå sjukdomsförlopp mer exakt än tidigare, kunna göra mer träffsäkra vädermodeller, förbättra infrastruktur i samhällen och så vidare.

Även om det låter som det vill jag inte heller dumma ner diskursen till att bli ett binärt ställningstagande. För det handlar inte om att vara för eller emot, det går inte att vara för eller emot. Lika lite som det går att vara för eller emot internet.

Det känns om att tiden är en platt cirkel ibland. En ny teknik kommer till världen och med den försöker näringsidkare och lycksökare slå mynt av okunskap och hype. Så även denna gång. Med detta växer min inneboende skepsis oavsett hur irrationell och onyanserad den kan framstå. Även om det bevisligen finns direkt nytta kommer hypen få min inneboende försvarsmekanism att utlösas och avsmaken inför själva idén som sådan växer inombords.

Snälla, sluta kalla allt AI

Hur maskininlärning kan användas för att förbättra hur mitt grafikkort kan göra spelgrafik med path tracing snyggare går att greppa. Varför min handhållna dammsugare behöver AI kan inte ens tillverkaren övertyga mig om. Är det samma AI som ska göra ljudet bättre från mina TV-högtalare som används till självkörande bilar? Det hoppas jag inte för min TV låter som skit. Är rättstavningen på min telefon AI? Informera massorna vad det är och hur det fungerar istället för att förvandla begreppet till något löst och abstrakt som plebejerna inte behöver förstå.

Kanske är jag ensam i min frustration så fort någon nämner ChatGPT och jag står där på perrongen med biljett i hand när tåget redan har gått. Kanske har hypen blåst över om ett par år och AI nämns lika självklart på samma vis som vi idag pratar om smartphones eller internet.

Kanske är det så enkelt att jag blivit en gammal gubbe som skriker mot molnen.