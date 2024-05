De osäkra tiderna gör att den svenska Försvarsmakten rustar på flera håll. Men det är inte bara det rent militära som får mer resurser. Attacker sker numera även i den digitala världen, och digitala verktyg används också i allt högre grad inom underrättelsearbetet.

”Johan” har tidigare jobbat med IT på telekombolag och på andra myndigheter. Idag jobbar han som utvecklare på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, vars uppdrag bland annat består i att samla in information, vilken sedermera behandlas och analyseras av Musts experter.

Kompetensutveckling viktigt

Mycket av det han gör är så pass hemligt att han inte kan dela med sig av så mycket detaljer. Vad han däremot gärna pratar om är arbetsmiljön, inte minst kollegorna, och att man aldrig riktigt vet vad som väntar när man kommer till jobbet.

– Jag får jobba med saker här som jag inte kan, vilket betyder att jag utvecklas hela tiden. Jag känner att det alltid är bra inte vara smartast i rummet, då kan man bara bli bättre. Kollegorna är fantastiska, jag har aldrig känt mig så välkommen som jag gör här, säger han.

Han betonar att kunskapsutveckling är högt prioriterat, och då inte bara det han lär sig av sina kollegor.

– När jag får jobba med saker jag inte kan brukar jag kasta mig över det och lära mig så mycket det bara går. Hittar jag något område att utveckla mina kunskaper i som passar verksamheten är det inga problem att få gå den utbildningen.

Är det på ditt eget eller på arbetsgivarens initiativ du utbildar dig då?

– Mest på eget initiativ. Hittar jag något jag behöver så går jag en utbildning inom det. Jag har hittills inte hittat något jag inte får göra.

Svårt att jobba hemifrån

Han uppskattar också att det finns en bra bredd bland kollegorna, både vad gäller kön och ålder, och även det förklarar han med att Musts fokus ligger på vad man faktiskt kan bidra med.

– Jag blev anställd, och jag är en ganska gammal gubbe. Folk är verkligen anställda här efter kompetens. Det märks skillnad här där folk är hungriga och vill lära sig nya saker. Det är kul att jobba med folk som är motiverade och vill lära sig nytt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Man jobbar åtta timmar. Sedan kan det bli att man är så uppslukad av något att man sitter kvar på eget bevåg. Det är sällan jag blir beordrad att jobba övertid, men om “skiten träffar fläkten”, som man brukar säga, är det naturligtvis bara att komma in.

En väsentlig skillnad mot andra arbetsplatser blev extra tydlig under och efter pandemin, då distansarbetet gjorde sitt breda intåg i samhället. Eftersom Must har fullt av egen utrustning och hemliga system har jobb hemifrån aldrig varit ett alternativ. Under pandemin såg man istället till att turas om att vara på plats.

”Johan” säger att det i vissa undantagsfall kanske går att sitta hemma en dag, men att han i princip alltid kommer in till jobbet. Och själv har han inget emot det.

– Jag kan inte ta med jobbet hem. Jag ser det som en väldigt stor fördel eftersom jag är arbetsnarkoman och har väldigt kul på jobbet. Men när jag kommer härifrån kan jag inte jobba.

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har vikten av försvaret och svensk beredskap blivit allt mer förekommande i debatten.

Har det geopolitiska läget ändrat hur ni jobbar?

– Inte hur jag jobbar, men jag har insett vikten av mitt jobb. Det blir viktigt på ett helt annat sätt och det ger en helt annan verklighetsaspekt på det.

Vad innebär det för ditt jobb när vi går med i Nato?

– Svårt att säga, men det kanske skulle bli mer samarbete med andra länder.

Vissa krav måste vara uppfyllda

På många sätt är Must som vilket IT-jobb som helst, på sätt och vis är det inte det. Det finns exempelvis ett antal grundläggande krav som få andra arbetsplatser ställer. Det säger Hanna, som är hr-ansvarig.

– Du ska vara svensk medborgare, du ska acceptera att bli krigsplacerad inom ramen för ditt uppdrag och du måste acceptera en klausul om utlandstjänstgöring.

Hon säger att man alltid börjar med en provanställning i sex månader. Man behöver inte ha gjort lumpen för att bli anställd, men det kan vara en fördel.

– Har du inte genomfört en militär utbildning så ser vi till att ordna det. Det brukar vara väldigt uppskattat. Det görs också en individuell säkerhetsprövning. I övrigt är vi som vilken statlig arbetsgivare som helst med anställningstrygghet, mer uppstyrda arbetstider och en god möjlighet att hitta balans mellan arbete och fritid.

Har ni sett ett ökat intresse för att jobba hos er?

– Försvarsmakten har fått större utrymme. Det är något fler som söker sig till oss, men vi ser fortfarande att vi behöver bli mer kända som arbetsgivare.