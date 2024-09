Det blir inte lika kul att köpa nya prylar och uppgradera när det svider i plånboken. I Månadens drop drar vi nytta av våra vänner i datorvärlden för att varje månad trolla fram ett riktigt bra erbjudande – i samarbete med butiker, tillverkare och välkända varumärken.

I denna Månadens drop väntar en uppgraderingsschans för den som vill ge fingrarna någonting nytt att smattra på. Webhallen gör gemensam sak med Corsair och sänker priset rejält på ett tangentbord fullpackat med finesser, inklusive trådlös anslutning, utbytbara brytare och double-shot keycaps. Klicka in på länken nedan!

Corsair K65 Plus Wireless med MLX Fusion

Månadens drop – exklusivt för SweClockers! Surfa in på Webhallen (logga in) och ange koden ADEALOFCORSAIR i kassan för att köpa tangentbordet Corsair K65 Plus Wireless för 995 kronor. Erbjudandet gäller endast idag, fredagen den 27 september.

Specifikationer

USB, Wireless 2,4 Ghz och Bluetooth

75% storlek samt ARGB

Utbytbara Corsair Fusion MLX Red

Double-shot PBT Keycaps

266 timmar batteritid

► Till erbjudandet

Begränsat erbjudande om 50 exemplar, giltigt fredagen den 27 september 2024. Du behöver vara inloggad på Webhallen och ange koden ADEALOFCORSAIR i kassan för att ta del av erbjudandet. Lägsta pris senaste 30 dagarna på Prisjakt: 1 734 kr