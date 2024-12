Spelåret 2024 kanske inte bjöd på lika många jättelanseringar som förra året, men det har ändå släppts en hel del guldklimpar. Här nedan har vi sammanställt de fem spel som SweClockers medlemmar röstat fram som årets bästa titlar.

Topp fem spelen år 2024 enligt SweClockers medlemmar

Placering Titel 1 Helldivers 2 2 Satisfactory / Indiana Jones and the Great Circle 3 Stalker 2: Heart of Chornobyl 4 Astro Bot 5 Black Myth: Wukong

På en kanske inte helt oväntad förstaplats tar Helldivers 2 hem priset som årets spel enligt SweClockers medlemmar. Spelet tog världen med storm vid lanseringen i början av året och fortsätter att dra till sig stort intresse som hållit i sig sedan dess. Det var dock en jämn fördelning av rösterna – Helldivers 2 vann med en knapp marginal på strax över 10 procent av rösterna.

På en delad andraplats hittar vi Satisfactory och Indiana Jones and the Great Circle, som intressant nog fick exakt lika många röster, runt 7 procent vardera. Tredjeplatsen gick till Stalker 2: Heart of Chornobyl, följt av Astro Bot och sedan Black Myth: Wukong.

En hedersutmärkelse tilldelas även Path of Exile 2, som fick många nomineringar i forumtråden men tyvärr inte kunde röstas fram som årets spel eftersom det fortfarande är i Early Access.

Vad tycker du? Vann rätt spel förstaplatsen? Hur såg din topplista ut? Dela dina tankar och diskutera i kommentarerna!