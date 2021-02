Är det värt det? Mining av ethereum

Skrivet av Ragnvlad: Har ett kilowattpris på 1 spänn med alla avgifter. Har ett RTX3070. Mest intressant som en kul grej, tänkte knappast bli rik, men går man back så är det ju bara att glömma. Gå till inlägget

Ja det är värt det, ladda ner Nicehash och överklocka + undervolta 3070't och kör ~75% power limit så får du bäst profitability. Det är profitable (just nu) så länge som elpriset ligger under ~10 kronor per kilowatt. Du bör tjäna cirka 1.7-2.1 kronor/h (efter elkostnader) d.v.s. 46 kronor om dagen eller 1368 kronor i månaden.