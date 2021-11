Nybörjarhjälp Javascript Math.floor

//Ord att välja från var wordlist = ["banana", "apple", "pear", "pineapple", "orange"]; var numberGenerator; var wordSelected = false; var selectedWord = " "; while (wordSelected == false) { numberGenerator = Math.floor(Math.random() * 10); if (numberGenerator > wordlist.length) { wordSelected = false; } else { selectedWord = wordlist[numberGenerator]; wordSelected = true; } } console.log(numberGenerator); console.log(selectedWord);