När Microsoft lanserar Asus-samarbetet ROG Ally och ROG Ally X i oktober introduceras också en ny Windows-funktion: Advanced Shader Delivery. Tekniken, som skrivs om i en utvecklarblogg på företagets hemsida, lovar att minska laddningstider och microstutter i spel.

När du startar ett spel för första gången kompileras grafik-shaders för din specifika hårdvara. Shaders är små program som styr saker som ljussättning, texturer och fysik, men kompileringen kan vara tung för processorn och göra att spelet tar längre tid att starta, får stutter under de första minuterna och drar mer ström på bärbara enheter. Microsoft uppger att spelet Avowed laddar upp till 85 procent snabbare med tekniken aktiverad, men gav inte mer detaljer kring exemplet än så.

I många spel sker shader-kompilering bara en gång - första gången du startar det. Därefter sparas en kopia lokalt och används fram till dess att du exempelvis byter grafikkort eller spelet släpper en större patch. Men det finns också fall där shaders kompileras betydligt oftare, ibland till och med löpande medan du spelar. Det kan leda till en hackig upplevelse, även efter att spelet laddat färdigt.

Advanced Shader Delivery flyttar kompileringen från din dator till Microsofts servrar. Shaders kompileras i förväg mot specifika drivrutiner och GPU:er och paketeras i en Precompiled Shader Database (PSDB). När du laddar ner ett spel via Xbox PC-appen får du färdiga shaders direkt med installationen. Resultatet blir kortare laddningstider vid första start, mindre microstutter i spel som annars kompilerar “just-in-time” och lägre CPU-belastning, vilket ger bättre batteritid på handhållna enheter.

Vid lanseringen gäller funktionen främst ROG Ally och ROG Ally X, men Microsoft planerar att släppa ett AgilitySDK i september. Det gör att utvecklare, spelmotorer och butiker kan integrera tekniken bredare. Stödet för fler PC-enheter väntas växa därefter.