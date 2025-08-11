Häromdagen kom rapporter om problem med SSD-enheter som plötsligt försvinner i Utforskaren och inte längre går att komma åt i Windows 11 på datorer som har installerat KB5063878 eller KB5062660.

Nu har Microsoft bekräftat rapporterna om buggen för Windows Latest, och säger att utvecklarna nu undersöker felet för att kunna hitta och rätta till det i en kommande uppdatering.

Några av de bekräftade symtomen på problemet: krascher i Utforskaren; läs- och skrivfel mot den drabbade disken; disken försvinner från Utforskaren och program kommer inte längre åt den; och SMART-data går inte att läsa från disken.

Tidiga rapporter pekade på att SSD-kontrollerkretsar från Phison var mer drabbade än andra tillverkare, men det stämmer inte, skriver Windows Latest. SSD:er från vilken tillverkare som helst kan drabbas. Problemet verkar utlösas av att stora mängder data skrivs till disken. Nedladdningar av spel kan ligga på tiotals eller i vissa fall hundratals GB, vilket förklarar varför många rapporter om buggen kommer från användare som exempelvis har uppdaterat Cyberpunk 2077.