Nytt begagnat moderkort, operativsystem?

De senaste gångerna har jag aldrig gjort ominstallation, men det finns väl alltid risk att något skulle kunna krångla.

Jag har inte märkt några problem som verkar relaterade till detta sen Windows 10 kom iaf. Det är väldigt bra på att fixa in åtminstone grundläggande drivrutiner till allt. Sen kan man väl få rensa bort en del moderkorts-specifika program för fläktstyrning och vad det kan tänkas vara manuellt.

Vad gäller licens, så är det smidigaste att ha ett Microsoft-konto som är knutet till licensen. Då kan man aktivera om datorn med ny hårdvara bara. Man får klicka på "I recently changed hardware in this computer" vid något tillfälle och sen välja datornamnet som man hade när man la till Microsoft-kontot. Sen är det aktiverat och man kan välja om man vill byta tillbaka till lokalt användarkonto eller köra med MS-kontot.

Jag har det inloggat på huvud-PCn med Windows 11 och lokala användare på mina andra PCs, men de är ändå knutna till MS-kontot genom att ha loggat in en gång på vardera.