Grafikdrivsrutin orsakar krash?

Hejsan alla

Behöver lite hjälp och undrar om det finns någon här på SweC som kan det här med att läsa av minnesdumpar o dylikt.

Som tråden lyder så krashar datorn min ibland när jag har spel igång, senast hände detta igår. Satt o spela lite fotboll och boom! allting låser till i några sekunder sedan kommer det upp lite grafik artifakter på mina 3st skärmar.

Klistrar in minnesdumpen från då samt va jag fick fram i text form.

Tack på förhand till de som är kunniga nog och som kan hjälpa till med att lösa mitt dilemma <3

Datorn min:

Cpu: Intel i7 11700k

Cpu Cooler: Noctua NH-D15

Mobo: Asus Prime Z590-A

Mem: Corsair Vengeance DDR4 3200 mhz

Gcard: Gigabyte RTX 3070

Gcard Driver: 496.13

PSU: Corsair RM750X V2 750W

Harddrives:

2x Samsung SSD 970 EVO 1TB (1000 GB, PCI-E 3.0 x4)

Samsung SSD 840 EVO 250GB (250 GB, SATA-III)

Samsung SSD 840 PRO Series (SATA-III)

Western Digital WD1002FAEX-00Z3A0 (1 TB, 7200 RPM, SATA-III)

Länk: https://anonfiles.com/h1F67cE7xe/MEMORY_DMP

Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22000.194 AMD64

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Users\rTc\Downloads\MEMORY.DMP]

Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.

Symbol search path is: srv*

Executable search path is:

Windows 10 Kernel Version 19041 MP (16 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff80720a00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff8072162a2b0

Debug session time: Sun Jan 30 01:01:42.694 2022 (UTC + 1:00)

System Uptime: 1 days 9:02:17.922

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

................................................................

.......................

Loading User Symbols

PEB is paged out (Peb.Ldr = 0000004b71fa3018). Type ".hh dbgerr001" for details

Loading unloaded module list

......................

For analysis of this file, run !analyze -v

10: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

[list]

[*]*

[*]Bugcheck Analysis *

[*]*

[/list]

*******************************************************************************

CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)

An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an

MP system within the allocated interval. This indicates that the specified

processor is hung and not processing interrupts.

Arguments:

Arg1: 000000000000000c, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.

Arg2: 0000000000000000, 0.

Arg3: ffffa40061250180, The PRCB address of the hung processor.

Arg4: 0000000000000008, The index of the hung processor.

Debugging Details:

------------------

KEY_VALUES_STRING: 1

Key : Analysis.CPU.mSec

Value: 1952

Key : Analysis.DebugAnalysisManager

Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec

Value: 5048

Key : Analysis.Init.CPU.mSec

Value: 1671

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec

Value: 66357

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb

Value: 134

Key : WER.OS.Branch

Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp

Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version

Value: 10.0.19041.1

BUGCHECK_CODE: 101

BUGCHECK_P1: c

BUGCHECK_P2: 0

BUGCHECK_P3: ffffa40061250180

BUGCHECK_P4: 8

FAULTING_PROCESSOR: 8

PROCESS_NAME: FIFA22.exe

BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)

BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)

BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)

BLACKBOXWINLOGON: 1

TRAP_FRAME: ffff83830b9b6a30 -- (.trap 0xffff83830b9b6a30)

NOTE: The trap frame does not contain all registers.

Some register values may be zeroed or incorrect.

Unable to get program counter

rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff80720c1e855

rdx=ffff83830acbf570 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000

rip=fffff80720ca5c0c rsp=ffff83830b9b6c00 rbp=0000000000000004

r8=0000000000000004 r9=ffff83830b9b6c00 r10=0000000000000000

r11=0000000000000001 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000

r14=0000000000000000 r15=0000000000000000

iopl=1 vif nv up ei pl nz ac pe nc

6c39:5c0c ?? ???

Resetting default scope

IP_IN_FREE_BLOCK: 0

STACK_TEXT:

ffffa400613e0c88 fffff80720e1f56e : 0000000000000101 000000000000000c 0000000000000000 ffffa40061250180 : nt!KeBugCheckEx

ffffa400613e0c90 fffff80720c1c3cd : 0000000000000000 ffffa400613c7180 0000000000000246 000000000074267b : nt!KeAccumulateTicks+0x2063be

ffffa400613e0cf0 fffff80720c1c971 : 0000000000742400 0000000000453b21 ffffa400613c7180 0000000000000001 : nt!KiUpdateRunTime+0x5d

ffffa400613e0d40 fffff80720c167e3 : ffffa400613c7180 0000000000000000 fffff80721631980 0000000000000000 : nt!KiUpdateTime+0x4a1

ffffa400613e0e80 fffff80720c1f1a2 : ffff83830b9b6880 ffff83830b9b6900 ffff83830b9b6900 000000000000000c : nt!KeClockInterruptNotify+0x2e3

ffffa400613e0f30 fffff80720cde195 : 00000114ed7b57ba ffffe18f430ea500 ffffe18f430ea5b0 0000000000000000 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0xe2

ffffa400613e0f60 fffff80720df8d8a : ffff83830b9b6900 ffffe18f430ea500 0000000000000001 0000000000000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0xa5

ffffa400613e0fb0 fffff80720df92f7 : ffff83830b9b6a70 ffff83830b9b6a70 0000000000000006 fffff80720df937f : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa

ffff83830b9b6880 fffff80720c80c67 : 0000000000000010 0000000000040286 ffff83830b9b6a30 0000000000000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37

ffff83830b9b6a10 fffff80720c80bdc : 0000000000000000 ffff83830b9b6c00 0000000000000040 0000000000000001 : nt!KeYieldProcessorEx+0x17

ffff83830b9b6a40 fffff80720c1e855 : ffff83830acbf570 0000000000000004 ffff83830b9b6c00 0000000000000000 : nt!KxSetTimeStampBusy+0x28

ffff83830b9b6a70 fffff80720c1e5cb : 0000000000000004 0000000000000000 ffffffffffffffff 0000000000000002 : nt!KxFlushEntireTb+0x185

ffff83830b9b6ac0 fffff80720cf4efa : 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 : nt!KeFlushTb+0x7b

ffff83830b9b6b20 fffff80720cf71b1 : 0000000000000000 0000000000000000 fffffb000a9f0e30 fffffb000a9f0e30 : nt!MiFlushEntireTbDueToAttributeChange+0x3a

ffff83830b9b6c10 fffff80720ca5ac5 : fffff80721650bc0 0000000000000001 00000000000000a1 0000393c00000000 : nt!MiChangePageAttributeBatch+0x91

ffff83830b9b6c80 fffff80720ca2848 : ffff83830b9b7050 0000000000000000 0000000000000001 0000000000000000 : nt!MiGetPageChain+0xd75

ffff83830b9b6ec0 fffff80720ca1d98 : ffff83830b9b7050 ffff83830b9b72a0 ffffe18f00000000 0000000000000000 : nt!MiResolvePrivateZeroFault+0x6e8

ffff83830b9b6ff0 fffff80720ca116d : 00000000c0000016 0000000000000002 0000000000000000 0000000000000002 : nt!MiResolveDemandZeroFault+0x208

ffff83830b9b70e0 fffff80720c9f259 : 0000000000000111 0000000000000004 00000000c0000016 0000000000000000 : nt!MiDispatchFault+0x22d

ffff83830b9b7220 fffff80720e0545e : ffffe18f4e24f080 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 : nt!MmAccessFault+0x189

ffff83830b9b73c0 00007ffe0a26f9f9 : 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 : nt!KiPageFault+0x35e

0000004b037f5200 0000000000000000 : 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 : 0x00007ffe0a26f9f9

SYMBOL_NAME: nt!KeAccumulateTicks+2063be

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb

BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 2063be

FAILURE_BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_INVALID_CONTEXT_nt!KeAccumulateTicks

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {95498f51-33a9-903b-59e5-d236937d8ecf}

Followup: MachineOwner