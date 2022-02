Mystiska omstarter eller strömdippar?

Har en gammal mindre dator som är ansluten till tvn för mindre och enklare spel som är perfekta för soffan. Den har fungerat felfritt i många år, sällan används den men alltid felfritt. Helt plötsligt när jag skulle testa ChimeraOS så uppstod ett mystiskt fel. Datorn startade om. Misstänkte operativet, för det skedde varje gång jag skulle logga in på steam. Kör memtest men hamnar i omstartsloop, Testar att byta ut stickor, samma fenomen. Testar att byta grafikkort, samma fenomen.

Kastade in Manjaro, samma fenomen. Hmm, måste vara beroende av operativ eller steam under linux tänkte jag. Kör in Windows igen, kommer inte ens igenom installationen, hamnar i omstartsloop tills bios inte ens går att nå innan den startar om(crashar?).

Kör en cmos reset för efter att jag bröt strömmen så gick datorn inte ens att starta. Startar upp men nu crashar den mer frekvent. Det ser ut som att den tappar strömmen, för indikatorlampan på chassit blinkar till snabbt så fort det händer och så hör man fläktarna tappa fart sen komma igång igen.

Det här är sannolikt lite som att gissa vädret om exakt 100 dagar men låter det som ett nätaggsproblem eller något relaterat till modermodemet eller proppen? I början hände det så fort jag tryckte enter vid steaminlogg. Jag kunde stirra ut inloggningen och så fort jag tryckte enter så tog det 1 sekund så startade datorn om. Vilket för mig inte direkt tyder på att detg borde vara nätagget. Sen började omstarterna hända mer och mer frekvent. Jag bytte tom chassi för att kolla om det var problem med av/på och omstart på chassit.

Vad är era gissningar eller erfarenheter?