Idag är Windows 10:s sista dag, åtminstone för de som inte går med i ESU-programmet för ytterligare säkerhetsuppdateringar. Men för de som har avvaktat in i det sista och nu bestämmer sig för att uppgradera till Windows 11 har Microsoft satt en käpp i hjulet, rapporterar Tom's Hardware.

Den senaste versionen av Windows Media Creation Tool, företagets verktyg för att skapa installations­media för Windows på ett USB-minne eller en DVD, har nämligen en bugg som gör att programmet inte fungerar ordentligt på Windows 10. Den versionen släpptes i en uppdatering den 29 september.

Microsoft skrev om problemet i en uppdatering häromdagen, med mindre än en vecka kvar till Windows 10:s supportuppehåll. Företaget uppmanar användare som vill installera Windows 11 från Windows 10 att istället ladda ned en ISO-fil och köra installationsprogrammet från den. Det är dock inget alternativ för den som har tänkt sig att formatera om, installera en fräsch kopia av systemet, och återställa filer från backup.

I väntan på en ny uppdatering med en buggfix kan användare som behöver det använda en annan dator som redan har Windows 11 eller ett tredjepartsprogram som Rufus istället.