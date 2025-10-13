Två brasilianska moddare och reparationstekniker har lyckats ruska liv i ett stendött Geforce RTX 5070 Ti via en minst sagt invecklad operation som involverar en ”strömdonator” i form av ett gammalt Radeon RX 580, rapporterar Videocardz.

Bygget har dokumenterats i en video på Youtube och grunden är ett 5070 Ti som kom in till duons reparationsbutik med ett hål i kretskortet där en del av spänningsregleringskretsarna normalt sitter. De saknade komponenterna gjorde så klart att kortet var helt oanvändbart, men istället för att använda kvarvarande komponenter som reservdelar valde Sidnelson och Paulo Gomes att försöka återuppliva kortet med en Frankensteins monster-liknande konstruktion

Eftersom kretskortet hade ett bokstavligt hål kunde de inte göra något där, så istället lödde de flera kablar mellan donatorkortet och mottagarkortet. Efter en del experimenterande kom de fram till en lösning som innebär att RTX-kretsen får rätt ström och kan starta och utföra grundläggande arbetsuppgifter.

Nästa steg är att förbättra anslutningen så att kortet kan dra mer ström och ge sig på att köra prestandatester för att se om kortet klarar det eller om det packar ihop under belastning.