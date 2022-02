Flyttrens! Servrar, iMac, NAS, disk, minne, blandat

Flyttrens, allt ska bort. Pga storlek så gäller upphämtning av allt där det inte är angett annat. Endast seriösa bud tack, allt oseriöst kommer ignoreras. Om du ser ett pris så utgå från att jag inte accepterar kreativa motbud.

----------------

Datorer:

Två iMacs, enda som skiljer är storlek på SSD:

Modell iMac14,1

21,5", late 2013

2.7GHz i5 4core.

16GB RAM

1920x1080

SSD:

Mac #1: 250GB

Mac #2: 1TB

Båda är i fint skick, inga repor på skärm, enstaka märken på baksida men inget som syns. Inget fläktljud eller annat som stör. Perfekt för surf, musik och arbete.

Servrar:

HP Proliant DL380 G7

Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz

36GB DDR3 ECC RAM

8x 2.5" diskplatser.

2x750W nätdelar

iLO 3

4x nätverksportar

HP ProLiant DL360 Gen8

2x Intel Xeon 2630 @ 2.3GHz

40GB DDR3 ECC RAM

8x 2.5"-diskplatser

460W nätdel

iLO 4

NAS:

QNAP TS-469U-RP

4-diskars rackmonterbar NAS

2x PSU

2x 1Gbit NIC

2x eSATA

Kan köra andra OS än QNAPs egna (har kört TrueNAS t.ex).

Lagring:

9x 300GB 2.5" SAS-diskar (HP-brandade). Kan ev inkluderas med servrarna ovanför ifall det önskas (så långt lagret räcket).

Minne:

3x Corsair Vengeance RGB Pro SL, 2x16GB DDR4 Kit: 1000kr/kit. Obrutna förpackningar, helt nya! Kan skickas mot fraktkostnad (50kr).

Ljud:

Audio Pro A10 multiroom speaker. Stödjer BT, Apple Play och Spotify Connect. Ljusgrå färg.

Dockningsstation:

3x Startech Thunderbolt 2 4K Docking Station (TB2DOCK4KDHC). Funkar även med Thunderbolt3 med adapter. HDMI, Ethernet, Displayport/Thunderbolt2, Ljud, USB 3.0. Funkar med Mac och PC. Helt oanvända i kartong.

3x Stardom Sohotank 4bay SATA. Blivit över från gammalt projekt, funkar prima om du har eSATA-port och vill ha 4 SATA-diskar i en server, NAS etc. En saknar nätdel så denna skänkes bort. En modell kommer med fyra eSATA-portar, övriga med en eSATA-port. Nätdelar går att flytta emellan.

Brandvägg:

1x Fortinet Fortigate 40C

1x Fortinet Fortigate 60D

Två begagnade brandväggar. Funkar bra som endast brandväggar (kommer utan licenser), släpps fortfarande firmwares till dessa. Bra för labb, utbildning i Fortinet-miljön etc. Kommer som de är. Skänkes bort till någon nätverksnörd!

Nätverk:

Utomhusantenn TP-Link TL-WA7210N. Byggd för väder och vind, kommer med kompakt PoE-adapter.

- 12dBi dual-polarized directional antenna boosts wireless range

- Dedicated power amplifier and low noise amplifier improve radio performance

- Complies with IEEE 802.11b/g/n, wireless speed up to 150Mbps

- Outdoor weatherproof and 4000V lightning/15KV ESD protection design

