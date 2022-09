Fråga om X470 moderkort med 2st M.2 ssd och 16x pci-e grafik

Hej

Jag har precis införskaffat mig 2st M.2 ssd'er och när jag kollar GPU-Z står det att mitt grafikkort går i 4 pci-e lanes bara. Om det stämmer tappar jag en massa prestanda då grafikmässigt?

Så där står det i manualen för mitt moderkort.

X470 asus pro

3800x

gtx 1080ti

2st m.2 ssd

4st 2tb ssd sata

AMD X470 Chipset:

- M.2_2 socket 3* with M Key, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 x2 mode

and SATA mode) storage devices support

- 6 x Serial ATA 6 Gb/s connectors with RAID 0, RAID 1 and RAID 10

support

* The M.2_2 socket shares PCIe clock with PCIe x1_1. When PCIe x1_1 or PCIe

x1_3 is occupied, the M.2_2 socket can only support SATA mode.

** Supports PCIe RAID configurations via onboard M.2 storages.