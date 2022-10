Elon Musk kovänder – vill köpa Twitter igen

Skrivet av Massy: Det är skillnad på att i en internetdiskussion föreslå att Ryssland behåller Krimhalvön som en del av ett fredsavtal och att säga "Krimhalvön borde tillhöra Ryssland". Det du skriver matchar inte vad som står på Elon Musks Twitter så till vida man inte känner sig extremt öppen för egen tolkning. Det är inte det som står i Tweeten. Jag tänker inte ge mig in i någon politisk debatt här, helt fel forum. Men tycker det är väldigt ovärdigt sätt att vrida på Musks tweet (om det inte finns en annan tweet jag missat). Gå till inlägget

Du utelämnar en del detaljar i vad Musk faktiskt sade:

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

Det är att köpa och sprida Putins världsbild om att Sovjet-imperiet egentligen är Ryssland.

Det är lika absurt som att påstå att Norge egentligen tillhört Danmark eller Sydafrika tillhört Nederländerna eller USA tillhört England osv. och att det bara var ledarnas misstag som gjorde att så inte längre är fallet.

Det köper den ryss-imperialistiska synen på området rakt av och det är inte bra.