Mus och skärm fungerar inte efter processorbyte

Skrivet av littymcnitty: Satte i gamla processorn nu. Datorn går igång som vanligt med att skärmarna startar osv men efter 30 sekunder så dör hela burken… Vafan kan ha hänt då? Detta hände inte med den nya processorn. Edit: hade ej satt på fläkten över processorn så den överhettades lr nått. Nu funkar det. Skall testa att installera nya BIOS då

Din dator startade inte med nya processorn Den satt fast på POST (Power On Self Test). Att fläktar snurrar och lampor lyser betyder inte att datorn går "igång", det betyder att den får ström och försöker starta.

Bra, gör det! Det kommer fungera efter att du uppdaterat, jag garanterar det.

"From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your

motherboard model.

2. Extract the file and save the new BIOS file (e.g. X79UD7.F1) to your USB flash drive or

hard drive. Note:

The USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.

3. Restart the system. During the POST, press the <End> key to enter Q-Flash. Note: You can access Q-Flash

by either pressing the <End> key during the POST or pressing the <F8> key in BIOS Setup. However, if the

BIOS update file is saved to a hard drive in RAID/AHCI mode or a hard drive attached to an independent

SATA controller, use the <End> key during the POST to access Q-Flash.

Because BIOS flashing is potentially risky, please do it with caution. Inadequate BIOS flashing may

result in system malfunction.

"

Verkar som att Gigabyte är lite struligare än mitt ASUS, ser ut som att du behöver en disk/partition med FAT32. Har du en USB-sticka så formatera den till FAT32 och extrahera det nya bioset där. Annars får du ta och formatera en partition till FAT32 och lägga det dit.

Texten jag kopierade är från 2019 dock så det kanske går enklare efter att du uppdaterat BIOS Men det är en klen tröst.